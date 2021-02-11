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İletişim uzmanı Tuğçe Utlu korona günlerinde işaret dili öğrenmeyi önerdi!

İletişim uzmanı ve İşaret dili uzmanı Tuğçe Utlu’yuişitme engellilerle yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle tanıyoruz. 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Şubat 2021 Perşembe 14:02
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İletişim uzmanı Tuğçe Utlu korona günlerinde işaret dili öğrenmeyi önerdi!

HABER: ASLAN SAYIM

Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Lisesi öğrencileri; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anıtkabir, TRT gibi birçok büyük kuruma ziyarette bulundular. Gezi sırasında kurumları, İşaret dili uzmanı Tuğçe Utlu anlattı. 

Türkiye’de TÜİK verilerine göre 5 milyon işitme engelli olduğu biliniyor. Bu süreçte uzaktan eğitim oldukça hayatımıza yerleşti. Utlu; Her alanda kolaylık sağlayan teknoloji, evde zaman geçirmenin keyifli yanı da İşaret dili 1 ve 2 seviyelerini almalarını önerdi gençlere. Bu sayede hayat normale döndüğünde sessiz iletişime dair birçok yol kat edeceklerini söyleyen İletişim uzmanı Tuğçe Utlu, bir sonraki gezinin ‘Millet Kütüphanesi’olacağını belirtti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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İletişim Uzmanı Tuğçe Utlu Korona Günlerinde Işaret Dili öğrenmeyi önerdiAslan Sayım
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