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'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim' projesine baÅŸvuruda son gÃ¼n yoÄŸunluÄŸu

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:10
'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim' projesine baÅŸvuruda son gÃ¼n yoÄŸunluÄŸu

ANKARA - Ankara'da, 'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim'Â projesine baÅŸvurularÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde vatandaÅŸlar banka Ã¶nlerinde yoÄŸunluk oluÅŸturdu. Projeye ÅŸu ana kadar yaklaÅŸÄ±k 8 milyon kiÅŸi baÅŸvurdu.Â Â 

Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TOKÄ° iÅŸ birliÄŸinde hayata geÃ§irilen cumhuriyet tarihinin en bÃ¼yÃ¼k sosyal konut hamlesi 'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim' projesinde baÅŸvurular iÃ§in sona gelindi. E-Devlet Ã¼zerinden yapÄ±lan baÅŸvurular, 28 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ tamamlandÄ±.Â BakanlÄ±k, proje iÃ§in bankalar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n ise bugÃ¼n (31 Ekim 2022) sona ereceÄŸini duyurdu. Projeye baÅŸvurularÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde Ankara'da banka ÅŸubelerinde yoÄŸunluk oluÅŸturdu. VatandaÅŸlar, sÄ±raya girerek konut projesine baÅŸvuruda bulundu. 'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim'Â projesine ÅŸu ana kadar 8 milyona yakÄ±n vatandaÅŸÂ baÅŸvuruda bulundu. Resmi mÃ¼racaatlarÄ± tamamlanan talep sayÄ±sÄ±Â ise 5 milyona yaklaÅŸtÄ±.Â 'Ä°lk Evim Arsa' projesi iÃ§in baÅŸvurular ise 7 KasÄ±mâ€™da sona erecek.

Proje, 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaÃ§lÄ± arsa, 50 bin iÅŸ yerini kapsÄ±yor.Â Mart 2023â€™e kadar konut ve arsalar iÃ§in tÃ¼m kuralarÄ±n etaplar halinde Ã§ekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ProjeÂ kapsamÄ±nda 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri 25 Ekimâ€™de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re; konutlar yÃ¶resel ve yatay mimari olarak inÅŸa edilecek. Depreme dayanÄ±klÄ±, temelleri saÄŸlam, gÃ¼venli olacak. Konutlar 5 katÄ± geÃ§meyecek. Ã‡evre dostu yapÄ± malzemeleri kullanÄ±lacak. Konutlar; sÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸa, enerji verimliliÄŸine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inÅŸa edilecek. VatandaÅŸlar, uygun fiyatlÄ± konutlara sahip olabilecek.

VatandaÅŸlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylÄ±k 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek; 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylÄ±k 3 bin 187 lira taksitle eriÅŸebilecek.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°lk EvimÄ°lk Ä°ÅŸ YerimSon GÃ¼nBaÅŸvuru
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