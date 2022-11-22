İmar barışı beklentisiyle kaçak yapılaşma arttırdı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaz turizminin sona ermesiyle yaklaşık 5 aydır ara verilen inşaat faaliyetleri, 15 Ekim itibarıyla başladı. Yarımada genelinde denetimlerin sıklaştığını, 167 şantiyenin denetlenip, 34'üne işlem yapıldığını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İmar barışı beklentisiyle kaçak yapılaşma büyük oranda arttı. İnsanlar çıldırmış gibi kaçak eklentiler yapmaya çalışıyorlar" dedi.



Dünyanın önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da yaz sezonu sona erdi. 31 Mayıs'ta ara verilen inşaat faaliyetleri ise 15 Ekim itibarıyla yeniden başladı. Akyarlar başta olmak üzere Turgutreis, Gümüşlük, Gündoğan, Yalıkavak gibi çok sayıda mahallede inşaatlar hız kazandı. Bu kapsamda, belediye ekipleri de inşaat sahalarında denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde çalışma kriterlerine uymayan firmalara tutanak tutuldu. Denetlenen 167 firmadan 34'üne işlem yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, "15 Ekim'den sonra yeni ruhsat alan bütün şantiyeleri ya da geçtiğimiz yıllarda ruhsat alıp devam eden şantiyeleri denetliyoruz" dedi.



'DEVLETİMİZ VE BELEDİYEMİZ GEREKENİ YAPACAKTIR'



İmar barışı beklentisinin kaçak yapılaşmayı artırdığını savunan Başkan Aras, "15 Ekim'den sonra yeni ruhsat alan bütün şantiyeleri ya da geçtiğimiz yıllarda ruhsat alıp devam eden şantiyeleri denetliyoruz. İş güvenliğiyle ilgili eksiklikleri ya da çevreye verdikleri bazı rahatsızlıkla ilgili eksiklikleri tamamlatmaya çalışıyoruz. Zabıta marifetiyle denetimlerimiz sürüyor. Ruhsat almış çalışmalarını sürdüren şantiyelerde çok da büyük sorun yok ama şöyle bir şey var, imar barışı beklentisiyle kaçak yapılaşma büyük oranda arttı. Bu konuda hükümetimizin bir açıklama yapması gerekiyor. İnsanlar çıldırmış gibi kaçak eklentiler yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız bilgilere göre herhangi bir şekilde imar barışı çalışması yok. Biz, işlemlerimizi sürdürüyoruz. Para cezaları kesiyoruz, suç duyurularımızı yapıyoruz, yıkımlara devam ediyoruz ama bütün bunlara rağmen imar barışı beklentisi nedeniyle kaçak yapılaşma devam ediyor. Vatandaşlarımıza söyleyeceğim şudur, hiç kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Kaçak yapı yapmaya çalışanlara elbet devletimiz ve belediyemiz gerekeni yapacaktır" diye konuştu.



'HAFRİYAT DÖKÜM ALANI BULMAKTA ZORLANIYORUZ'



Yarımada genelindeki hafriyat sorununa vurgu yapan Başkan Aras, "İnşaat süreçleri Bodrum'da yoğun gidiyor, haliyle bu hafriyatı da tetikliyor. Hafriyat aslında doğal yapıyı bozan da bir şey. Hafriyat yapılmadan inşaat yapmanın yolunu kesinlikle bulmalıyız. Hafriyat döküm yerimiz maalesef şu an yok, olan da son raddelerini yaşıyor. Hafriyat noktalarını yöneten belediyemiz fakat onlar da yeni hafriyat döküm sahaları arıyor. Yarımadanın arkeolojik sit özelliği nedeniyle hafriyat döküm alanı bulmakta zorlanıyoruz. El attığımız yerler ya hazine arazisi ya mera ya da doğal sit alanı gibi bir yerlerden kesinlikle dokunuyor. O yüzden yarımada içerisinde şu anda hafriyat döküm alanı yok. Bunun için biz geri dönüşüme önem veriyoruz. Gelen hafriyatları işlemek için belediyemiz geri dönüşüm tesisi kuracak. Yarımada genelinde çıkan bütün hafriyatı burada bertaraf edemeyiz. Bunun dışında çok ciddi anlamda kaçak döküm sıkıntısı var. Doğanın herhangi bir yerine, dereye ya da orman alanına çok ciddi bir kaçak döküm var" dedi.