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'İndirim' duyulunca koronavirüs hiçe sayıldı; metrelerce kuyruk oluştu

Türkiye'de bazı bölgelerde koronavirüs vaka sayıları hızla artarken, Erzurum'daki züccaciye mağazasında, ürünlerde indirim yapıldığı duyurulunca önünde kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalık, saatlerce iş yerinin açılmasını bekledi. İş yeri çalışanları, kalabalığı görünce polisten yardım istedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Mart 2021 Çarşamba 11:58
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'İndirim' duyulunca koronavirüs hiçe sayıldı; metrelerce kuyruk oluştu

ERZURUM - Merkez Yakutiye ilçesinin Saraybosna Caddesi'ndeki 3 katlı züccaciye mağazasının sosyal medya hesabında, ürünlerin yarı fiyatına satılacağı duyuruldu. Koronavirüs vaka sayılarının bazı bölgelerde artmasına rağmen sabah erken saatlerde iş yeri önünde çoğu kadın onlarca kişi toplandı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalık, saatlerce mağazaya girmek için bekledi. Yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları, polisten destek istedi. Polisler, giriş ve çıkışlarda bekleyip, mağazaya giren kişi sayısını kontrol etti. Ancak kalabalığın mağazaya giriş için ısrar etmesi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. Mağaza önünde oluşan uzun kuyruğu gören bazı kişiler de sırada bekleyenlere tepki gösterdi.

İş yeri müdürü Murat Yazıcı, "İçeri ekiplerin eşliğinde 10- 20 kişi alıyoruz. Herkese yetecek kadar kampanyalı ürünler var. Koronavirüs var, evet biliyoruz ancak her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Kuyrukta bekleyen kadınlardan Sevgi Gül ise "Kendimizi koruyarak geldik. İçeride ev eşyaları var. Tabi ki sağlık önemli ama açık havadayız, ona göre buradayız. Bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim hayatta gelmezdim. Çok beklediğim için gidemiyorum. Neredeyse 2 saattir bekliyorum. Virüs sadece burada yok her yerde var. İçeride indirim var" diye konuştu

DHA

Anahtar Kelimeler:
IndirimKoronavirüs Hiçe SayıldıMetrelerce Kuyruk
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