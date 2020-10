İngilizin yarımadadaki villası için yıkım kararı

ANTALYA - Demre ilçesine bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda, 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda kaçak yapıldığı öne sürülen villa, Üçağız Mahallesi'nden bazı vatandaşlar tarafından CİMER, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'ne şikayetçi edildi. Şikayette, 'Ziyat Koyu' olarak da adlandırılan denize sıfır mevkideki villanın Türk ortağı da bulunan İngiliz Cloudya Jamey Hankes'e ait Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. adlı şirketin olduğu bildirildi.



ÖÇK VE DOĞAL SİT ALANI



Şikayetler sonrası harekete geçen Demre Belediyesi, inşaatın Yapı Kayıt Belgesi olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuru, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucunda villanın Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda olması, aynı zamanda Kıyı Kanunu'na aykırı bulunması nedeniyle Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildi. Komisyon incelemesinde, bu hususları dikkate alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istedi.



SUÇ DUYURUSU DA YAPILDI



Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yapılan inceleme sonrası villanın Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesine yönelik görüş bildirilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etti. Kararın Demre Belediyesi'ne gönderildiğini belirten İl Müdürlüğü yetkilileri, yıkım işleminin Demre Belediyesi tarafından yapılabileceğini açıkladı. Ayrıca, Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili şirket yetkilileri hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan dolayı Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.



YIKIMI BELEDİYE YAPACAK



Yapı Kayıt Belgesi iptal kararının belediyeye ulaştığını belirten Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "İmar Kanunu 32 ve 42'nci madde hükümlerinin uygulanması istenmiş. Buna göre villa binası, iskele, merdiven, kameriye, güneş enerjisi sistemi gibi yapıları tamamıyla kapsayan Yapı Kayıt Belgesi'nin iptali karara bağlanmış. Prosedür olarak ilk encümen toplantısında 32 ve 42'nci maddeler gereğince yıkım kararı çıkartacağız ve inşai faaliyetin metrekaresine göre de idari para cezası uygulayacağız. Encümen kararı alındıktan hemen sonra da yıkım işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.



PANDEMİ SÜRECİNDE İNŞA EDİLDİ



Doğa harikası yarımadada yaklaşık 10 yıl önce İngiliz Cloudya Jamey Hankes tarafından şirket üzerine satın alınan iki-üç katlı kaçak yapı yıkılarak, yerine villa yapımına başlandı. Pandemi sürecinde inşa edildiği belirtilen villanın büyük bölümü tamamlanırken, Demre Belediyesi şikayetler üzerine inşaatı mühürledi. Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında, denize sıfır arazideki villaya sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor.



MERDİVEN, İSKELE, KAMERİYE



Villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı yer alıyor. Yaklaşık 1 ay önceki fotoğraflarla, geçen haftaki fotoğraflara göre villanın ağaç malzemeden oluşan pencere, kapı ve camlarının yeni takıldığı görülüyor. Elektrik de bulunmayan adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kurulduğu görüldü.