Irak'ta mağdur işadamı Sait Yakıemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istedi

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL –ÖZEL HABER

Irak Duhok Aram City Projesi Sahibi Yönetim Kurulu başkanı Sait Yakıemir. Irak Duhok ilinde yapılan Aram City Projesi Mağduru Türk Basınına açıklama yaptı.



Sait Yakıemir: Duhok Aram City Projesinde 49 dönüm Arsa üzerinde 1724 adet Temel Okul Anaokulu Cami idare park yeşil alanlar arazi numarası 2/3225, Sektör 45 Masake birimin numarası 1372 birim ve 40 villa ile yapılacak.



Projenin Sermayesi:79.400.000 dolar Projenin Arazi Alanı 49 dönüm 55,72 metrekare ve 83 dönüm alana sahip 2/22852 numaralıdır.



Maalesef biz Türk İş Adamları olarak ırak ülkesinde yapmış olduğumuz Aram City Projesi Mağduru olarak Irak ülkesi ve bölgesel Kürt Bölgesinin Duhok kentinde 20. 06,2020 Yılında verilmiş olan Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mensur Barzani talimatı ile Şehircilikten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Muhamed Şukri M. Saeed Maleber 20.06. 202o yılında Aram City Projesi için verilen ruhsat ile çalışmaya başladık.



2020 yılında pandemi süresi olması rağmen bizler çalışmaya başladık hiç kimseyi mağdur etmedik yanımızda çalışan 300 Türk Vatandaşımız ile işe başladık işimizin başında idik çalışmalar sürat ile devam ediyordu bu süre içerisinde 7 milyon dolarlık iş yaptık. Belgelerimiz mevcut. Taahhütname verdik. 6 ayda 12 binayı bitireceğiz ve halka teslim edeceğiz. Geri kalanı 2 yıl içerisinde teslim edecektik. Nedense Duhok taki bazı mafyalar Oranın istismar müdürü ile beraber bizim işimize el koydular ve devletten 280 dönüm arazi aldılar. Hâlbuki biz 83 dönüm ile bu işi bitirecektik.



Biz Irak ülkesinde mağdur olan Türk İş Adamı olarak öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yüce Türk Devletimize Güveniyorum biz ülkemize vergimizi veren bir iş adamı olarak Irak Duhok şehrinde bize yapılan haksızlıktan dolayı şirketimiz mağdur duruma düşmüştür bunun yanında yanımızda çalışan 300 Tük Vatandaşımız mağdur ve işsiz kalmıştır. 20 milyon dolar zararımız var. Bizim aldığımız mallar bizim aldığımız malzemeler bizim boyumuzda kalmıştır. 79.400 Milyon dolar masrafsız olamaz. Onun için çok zor durumdayız. Borç durumuna düşmüş durumdayız. Borcumuzu ödemeyecek duruma geldik. Elimizde olan tüm mal varlıklarımızı sattık. İşçilerimizin paralarını ödedik ne yazık ki bu projeden bir tele alamadık. Çok mağduruz bu projemizin geri iade edilmesini ve mağduriyetimizin giderilmesi için Türkiye, Irak ve Irak Kürdistan Bölgesinin yetkililerinin bir an önce bizim mağdur halimizden dolayı yardım edilmesi talep ediyoruz.



Mağduriyetimizden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına, Dışişleri Bakanlığına, Erbil Türk Konsolosuna, TOBB, IRAK ` TA İse mahkeme verdik mahkeme süreci devam ediyor. Irak kurdistan bölgesi istismar bakanlığına ve Başbakan Özel kalem müdürlüğüne, Dışişleri özel kalem müdürlüğüne dilekçe vererek detaylı bir şekilde belgeler ile beraber verdik. İstediği zaman bir yetkili belgelerimiz ile vermeye hazırız dedi.