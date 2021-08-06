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İş Adamı Tamer Öz’den yangın bölgelerine yardım!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ağustos 2021 Cuma 16:38
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İş Adamı Tamer Öz’den yangın bölgelerine yardım!

HABER: DİNÇER KARACALAR

28 Temmuz’dan bu yana ülkemizin çeşitli illerinde ortaya çıkan orman yangınlarında pek çok ev kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda vatandaş ise mağdur olmuştur.Bu duruma karşın çeşitli yardım kampanyaları başlatılmış eksikler tespit edilip giderilmeye çalışılmaktadır.Konya’nın saygıdeğer iş adamlarından Tamer Öz de bu duruma kayıtsız kalmayarak 50 bin TL değerinde malzeme ve erzak yardımında bulunmuştur.Kendisine milletimiz adına teşekkürlerimizi sunuyor, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda buluyoruz.

Anahtar Kelimeler:
İş Adamı Tamer Özden Yangın Bölgelerine Yardım
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