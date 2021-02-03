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İş güvenliği uzmanı, 8 gün sonra bulundu

Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan iş güvenliği uzmanı, 8 gün sonra bulundu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 12:17
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İş güvenliği uzmanı, 8 gün sonra bulundu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 8 gün önce işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu'nun (40) cansız bedeni, bulundu. Türkiye'de ilk kez suda arama çalışmasına katılan kadavra köpekleri 'Mavi' ve 'Negro''nun tepki verdiği yerde bulunan Meracıoğlu'nun beraberindeki Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedeni de kaybolduktan 2 sonra bulundu.

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, 27 Ocak Çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu. Barajda başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. 3'üncü günde yapılan arama çalışmalarında ise, Mürsel Meracıoğlu'nun kullandığı araç, baraj göleti içinde bulunarak, karaya çıkarıldı. Aracın içerisinde olmadığı belirlenen Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarına Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'ndan getirilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro' isimli kadavra arama köpekleri de katıldı. Kadavra köpekleri, arama çalışmalarına katıldıkları ilk gün tepki verdikleri noktada bugün de tepki verdi. Bunun üzerine çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı. Dalgıçlar Mürsel Meracıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı.

Aracın bulunduğu yerin 50 metre yakınında bulunan Meracıoğlu'nun cenazesi, dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldıktan sonra ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 kadavra köpeğinin Türkiye'de ilk kez suda arama çalışmasına katıldığı bildirildi.

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İş Güvenliği Uzmanı8 Gün Sonra Bulundu
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