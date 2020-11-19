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İslahiye'de, 2 bin 6 kişiye 'koronavirüs' karantinası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 534 evde oturan 2 bin 6 kişi, önlem amaçlı karantinada tutuluyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Kasım 2020 Perşembe 15:26
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İslahiye'de, 2 bin 6 kişiye 'koronavirüs' karantinası

GAZİANTEPKoronavirüs vaka sayılarında artış yaşanan ilçede, 16 merkez ve 56 kırsal mahalle olmak üzere 72 mahallede pozitif vaka görülmesinin ardından yapılan filyasyon çalışması ile 534 evde oturan 2 bin 6 kişi, önlem amaçlı karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebligat yapılarak, karantinaya alınan evlerin çevresine, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekildi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içi ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Karantinada olanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanıyor.

Öte yandan yeni gelen yasaklarla birlikte güvenlik güçleri, maske kullanımı ve sigara denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepİslahiyeKoronavirüsKarantina
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