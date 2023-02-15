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İslahiye'de depremin ardından heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolda ekiplerin incelemesi devam ediyor.

15 Şubat 2023 Çarşamba 15:57
İslahiye'de depremin ardından heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor

Gaziantep

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle İslahiye'nin kırsal Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasındaki yol kapandı.

İki dağın arasındaki İdilli Deresi'nin yatağı, düşen kayalar ve toprak yığınıyla doldu.

Bölgede Devlet Su İşleri, AFAD ve belediye ekipleri ile çeşitli kurumlara bağlı görevliler incelemelerini sürdürüyor.

Yola düşen kayaların kepçeyle kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Düşen kayalar ile toprak yığını, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İslahiyeDepremHeyelan
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