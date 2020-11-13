Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1285
ALTIN
462.375
DOLAR
7.6434
STERLİN
10.0832
EURO
9.0288
Bursaspor'un milli gururu
Bursaspor'un milli gururu
Denizlispor Prosinecki ile devam edecek
Denizlispor Prosinecki ile devam edecek
"Türkiye’de diyabet görülme yaşı 5 yıl geriledi"
"Türkiye’de diyabet görülme yaşı 5...
14 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
14 terörist etkisiz hale getirildi

İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Kasım 2020 Cuma 12:28
0 Okunma
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

GAZİANTEP - Demokrasi Meydanı'ndaki törene; İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Rızvan Çiper, Belediye Başkanı Kemal Vural, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile ilçe sakinleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılan ve İstiklal Marşı okunan törende Başkan Vural, bugün rahat ve huzurlu yaşamın 100 yıl önce verilen mücadele sayesinde olduğunu belirterek, "Allah'a şükürler olsun ki biz Türk milleti olarak, Türk ordusu olarak verdiğimiz mücadele ile dünyada yerimizi aldık. Bu topraklarda amacımız onlara meydan vermeden birlik ve beraberliğimizi koruyarak barış içerisinde yaşamaktır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İslahiyenin Düşman Işgalinden KurtuluşuGaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk: İş güvenliği uzmanı sayımız 165 bini aştı
Bakan Selçuk: İş güvenliği uzmanı sayımız 165 bini aştı
Kayseri Valisi Günaydın: Risk durumumuz yukarı çıktı
Kayseri Valisi Günaydın: Risk durumumuz yukarı çıktı
MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi
MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans