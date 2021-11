İsmail Demir: Artık önümüze yeni hedefler koymalıyız

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İnsansız kara araçları yolculuğumuz başlayalı epey oldu. Ama şunu belirtmeliyim ki; burada ilerlememizin hızını yeterli görmüyorum. Artık önümüze yeni hedefler koymalıyız" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.'de düzenlenen 'İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni'ne katıldı. Törende, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında 'Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı'; SSB ile Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), Best Grup, Elektroland ve Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) arasında ise 'Orta Sınıf İnsansız Kara Araçları Seri Üretimine Dair Niyet Beyanı İmza Töreni' yapıldı. İmza atan firmaların yanı sıra; orta sınıfta çözüm ortağı olarak yer alan Tekatron, Ulusal Makine ve Katmerciler; hafif sınıf insansız kara aracı üreticileri Esetron, Hoytek, Altınay, Arox, Elektroland ile proje paydaşları Kuartis, Milsoft, Ras Teknoloji firmalarının yetkilileri de törende yer aldı.



'DAHA DA ARTACAĞINI DEĞERLENDİRMEKTEYİZ'



Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin insansız sistemler konusunda bir vizyon çizdiğini söyledi. Bu vizyonun bir parçasının da kara araçları olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:



"Bilindiği gibi günümüz modern muharebe sahası yoğun teknoloji ve yapay zeka harp teknikleriyle donatılmış ve bu giderek artan oranda bu unsurların kullanılacağı bir ortam olmaya aday. Teknolojide yaşanan çalışmalara paralel olarak hızlı bir gelişme gösteren insansız kara araçlarının kullanımının ilerleyen dönemlerde oluşturacağı faydalara bağlı olarak daha da artacağını değerlendirmekteyiz. Geleceğin muhabere sahasının nasıl şekillenmeye başlandığının örneklerini görüyoruz. İnsansız hava araçlarında sağladığımız başarıyla beraber kara ve deniz hatta deniz altı araçların da benzeri bir sistemi ortaya koymak, hatta çok rollü insansız araçlara doğru yol almak, buna ilave olarak da robotik sistemler ve yürüyen sistemlere doğru da çalışmak gerektiği aşikar" dedi.



Demir, çoklu operasyonel ihtiyaçların ancak bu sistemlerin entagrasyonu, beraber çalışmanın sağlanması ile mümkün olabileceğini belirterek, "Eğer yarınların gelişmelerini bugünden öngöremezsek yarın harekat alanında karşımıza çıkacak bazı unsurlar bize sürpriz etkisi yapabilir. Ama bizim amacımız; tam tersine hasımlarımıza sürpriz etkisi yapabilecek bazı teknolojileri sahaya vermektir" diye konuştu.



'ÖNÜMÜZE YENİ HEDEFLERİ KOYMALIYIZ'



Demir, Mehmetçiğe ve güvenlik kuvvetlerine en etkin teknolojik ürünlerini sağlamanın sektörün bir görevi olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"İnsansız kara araçları yolculuğumuz başlayalı epey oldu. Ama şunu belirtmeliyim ki; burada ilerlememizin hızını yeterli görmüyorum. Bu aşamadan sonra geriye dönük bakarak bu meseleyi hızlandırmak için kime ne görev düşüyor ise tekrar bir daha dersimize çalışmamız ve bu süreci hızlandırmamız hem zaman açısından hem de yetenek açısından daha etkin ürünleri bir an önce sahaya vermemiz gerekiyor. Çünkü şunu unutmamalıyız; bu ürünler sahada oldukça, kullanıldıkça olgunlaşacaklar ve kullanıcılarımızın bu ürünleri tecrübe etmesi son derece önemli. Artık önümüze yeni hedefleri koymalıyız. Özellikle kara araçlarının operasyona katılacağı ortamın ne kadar çeşitli olduğunu düşünürsek her ortamda kendine göre etkin olabilecek çeşitli unsurları içeren araçların olması gerektiği de aşikardır. Hatta bunu bir adım daha öteye geçirerek, hem karada hem havada hem suda gidebilen çeşitli araçların geliştirilmesinin de şimdiden düşünmeye başlamamız gerektiğini belirtmek isterim."



ARAÇLARIN HÜNERLERİ SERGİLENDİ



Tören sonrasında İsmail Demir, firmalar tarafından geliştirilen insansız kara araçlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra insansız kara araçları, zorlu arazi şartlarında çalışmalarını temsilen kabiliyetlerini sergiledi. İnsansız kara araçlarının sahadaki başarısı izleyenlerden büyük alkış topladı.