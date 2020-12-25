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İsmet İnönü, 47'nci ölüm yıl dönümünde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 47'nci yılında, memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2020 Cuma 15:51
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İsmet İnönü, 47'nci ölüm yıl dönümünde anıldı

MALATYA - Anma törenine Vali Aydın Baruş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Baro Başkanı Enver Han, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önüne çelenk bırakılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyetinin Ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönüölümünün 47nci Yılı
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