Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,951.23
ALTIN
789.54
DOLAR
13.55
STERLİN
18.38
EURO
15.55
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim...
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 15 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...

Isparta'da 2 günde yağan kar, 1 ayda beklenen yağış miktarını geride bıraktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Şubat 2022 Cuma 16:37
Isparta'da 2 günde yağan kar, 1 ayda beklenen yağış miktarını geride bıraktı

ISPARTA - Isparta'da kentte iki gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte metrekareye 83,9 kilogram yağış düştü. Bu miktar, şubat ayında metrekareye 67,6 kilogram olan yağış beklentisini geride bıraktı.

Kentte dün saat 05.00 sıralarında başlayan kar, 11 saat aralıksız yağdı. Dün metrekareye 55,6 kilogram yağış düşen kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetre ölçüldü. Kar yağışı gök gürültüsü de duyuldu. Saat 16.00 sıralarında duran kar, gece saatlerinde yeniden başladı. Zaman zaman yağış, karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu.

Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, dün ve bugün kentte metrekareye düşen yağış miktarı 83,9 kilogram ölçüldü. Şubat ayında metrekareye 67,6 kilogram yağış beklenen kentte, dün ve bugün metrekareye düşen miktar 1 aylık tahmini geçti.

'20 YILDIR BU KADAR FAZLA KAR YAĞMADI'

Yağış sırasında kırılan ağaç dalları elektrik tellerine zarar verince birçok mahallede arıza yaşandı. Tellerden çıkan kıvılcımlar, kamerayla görüntülendi. Kar yağışı nedeniyle dün yolların kapandığı, pazar yeri ile 2 halı sahanın çatısındaki çelik konstrüksiyonun çöktüğü kentte, valilik tarafından kriz merkezi kuruldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bin kişilik ekiple gece boyunca çalışma yaptıklarını anlattı. Başdeğirmen, "20 yıldır bu kadar fazla kar yağmadı. Yüksek kesimlerde 1 metre kar var" dedi.

Yağışın ardından kentte ekipler bugün de temizlik çalışması yaptı. Esnaf iş yerinin önündeki karı kürekle temizledi. Valilikten alınan kararla kentte bugün Yedişehitler ile Halife Sultan semt pazarı kurulmadı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı seralar da zarar gördü. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne görev yapan hamile ve engelli personel 1 günlüğüne idari izinli sayıldı.

Kentte çocuklar ve gençler karın keyfini çıkardı. Kar yağışı sonrası 2 genç, Ayazmana mesire alanında snowbord yaptı. Gençler, kayak macerasını cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Pazartesi gününe kadar kentte yağış beklenmediği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspartaKar Yağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da 62 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 62 kaçak göçmen yakalandı
Bitlis'teki kayak merkezlerinde yarıyıl yoğunluğu
Bitlis'teki kayak merkezlerinde yarıyıl yoğunluğu
Bitlis’te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis’te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans