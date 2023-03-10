İşsizlik oranı tek haneye düştü

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece işsizlik Ağustos 2022'den bu yana ilk kez tek haneye indi. Geçen yılın ağustos ayında işsizlik yine 9,7 olarak hesaplanmıştı.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puanlık artışla yüzde 20,2 oldu.

Öte yandan 2021 ve 2022 yılına ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gidildi.