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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 sözleşmeli personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Aralık 2020 Salı 14:01
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanlığı bünyesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; ilandaki nitelikleri ve diğer  şartları taşımak  kaydıyla, açıktan atama yoluyla Hemşire, Çocuk Gelişimcisi, Mühendis, Şehir Plancısı, Mimar, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Eğitmen branşlarında sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular 14 Aralık -18 Aralık 2020 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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