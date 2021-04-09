İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; İtalyan Büyükelçi Gaiani, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ÇAVUŞOĞLU: AYNEN İADE EDİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan Başbakanı Draghi'nin sözlerine ilişkin, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ: HADSİZ VE ÇİRKİN İFADELERİN DERHAL GERİ ALINMASINI BEKLEDİĞİMİZ VURGULANMIŞTIR

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin Bakanlığa çağrılması ile ilgili, "İtalyan Büyükelçi'ye, göreve atamayla gelmiş İtalya Başbakanı'nın, Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini kuvvetle kınadığımız, bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını beklediğimiz vurgulanmıştır" açıklamasını yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya Başbakanının Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında bugün kullandığı kabul edilemez ifadeler üzerine, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi bu akşam derhal Bakanlığımıza çağrılmıştır. Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Sayın Faruk Kaymakcı tarafından İtalyan Büyükelçi'ye, göreve atamayla gelmiş İtalya Başbakanı'nın, Avrupa'da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini kuvvetle kınadığımız, Türkiye- İtalya dostluğu ve müttefikliğiyle bağdaştıramadığımız bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını beklediğimiz vurgulanmıştır" denildi.

Söz konusu açıklamanın kabul edilemez olduğunun İtalyan Büyükelçi'ye bildirildiği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ahiren ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretin protokol düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin misafirperverliğini kimsenin sorgulayamayacağı, ülkemizin AB içindeki anlamsız ve kötü niyetli tartışmalara taraf olmayacağı ve Türkiye- AB olumlu gündemini baltalamaya yönelik çabaları nafile bulduğumuz da bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.