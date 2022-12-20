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İzmir'de 13 bin 450 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

20 Aralık 2022 Salı 09:49
İzmir'de 13 bin 450 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı araştırma sonucu 2 şüpheli üzerinde, aracında ve oturduğu evlerde yapılan aramada,13 bin 450 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda M.M. (29) ve K.Y.'nin (20), 35 ALJ 507 plakalı araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibe alınan aracı durdurdu. Şüpheli M.M ile K.Y. üst aramasında, 322 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve 3550 TL uyuşturucu ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararı doğrultusunda şüpheli M.M.'nin araç ve ikametinde de arama yapıldı. M.M.'nin araç ve ikametinde yapılan aramalarda 12 bin 936 sentetik uyuşturucu hap daha ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirSentetik Uyuşturucu
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