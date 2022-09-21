Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.253,70
ALTIN
986,31
DOLAR
18,32
STERLİN
20,81
EURO
18,20
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi sürekli işçi alacak
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi...
Batman Üniversitesi 5 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Batman Üniversitesi 5 Öğretim-Araştırma...
Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...

İzmir'de 343 göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

21 Eylül 2022 Çarşamba 14:17
İzmir'de 343 göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

 İZMİR'in 8 farklı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 343 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli ise tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, 11- 19 Eylül tarihleri arasında Bayındır, Çeşme, Foça, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerinde 19 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 343 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olaylarda kullanılan 2 minibüs ile 2 otomobile de el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 dağcının öldüğü Erciyes tırmanışında riskli rota kullanılmış
1 dağcının öldüğü Erciyes tırmanışında riskli rota kullanılmış
Türkiye’de 8 ayda 1469 kişi, trafik kazalarında öldü
Türkiye’de 8 ayda 1469 kişi, trafik kazalarında öldü
Bakan Kirişci, Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı
Bakan Kirişci, Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans