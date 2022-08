İzmir'de 98 göçmen kurtarıldı, 2'si Türk 3 kişi gözaltına alındı

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurların tarafından Türk kara sularına itilen 96 göçmen ile 2 Türk şüpheli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan, organizatör olduğu değerlendirilen 2'si Türk olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Ağustos Pazar Günü saat 04.30 sıralarında, Foça ilçesi Aslanburnu mevkii açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, can salları içerisindeki göçmenleri gemiye aldı. Kıyıya getirilen göçmenler Foça Balıkçı Barınağı'na çıkartıldı. Göçmenlerin 23'ünün İran, 15'inin Irak, 42'sinin Afganistan, 4'ünün Suriye, 12'sinin Bangladeş uyruklu olduğu belirlendi. Kurtarılanlar arasında yer alan İ.C. isimli bir Suriyeli ile birlikte, organizatör ile bağlantısı olduğu değerlendirilen K.Y. ve Y.K adlı 2 Türk şüpheli savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Foça Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden göçmenlerin İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri bildirildi.





"BÜYÜK GEMİLER GEÇİYORDU KİMSE YARDIM ETMİYORDU"



Kaçak göçmenlerden olan Afganistan vatandaşı Ahmet Ferhat Rahmani, Bodrum'dan Yunanistan'a gitmek üzere denize açıldıklarını ve motorlarının bozulması sonucu mahsur kaldıklarını ifade etti. Rahmani, “Bodrumdan bindik bota. Yunanistan tarafına gittik. Botumuz Yunanistan yakınlarında bozuldu, sular içinde kaldı. İki gün orada kaldık. Kimse yardım yapmıyordu. Büyük gemiler geçiyordu. Ses veriyorduk. Yardım yardım. Kimse yardım yapmıyordu. Ondan sonra bir uçak geçti. Bizim üstümüzden. İspanya uçağı. O bizi gördü. İki gün geldi. Birinci gün temas yapamadı. İkinci gün geldi. Bizim gemide muhaberat vardı. Bizle temas yaptı. Onunla konuştuk. Bizi Yunanistan gemisine gönderdi. Yunanistan gemisi geldi gece saat 12.00'de. 2 gün sonra bizi aldı. Yunanistan tarafına getirdi. 3 saat bekledi. Daha sonra daha büyük bir gemi geldi, Yunanistan tarafından. Bizi aldı. Çok kötü döve döve şey yaptı. 8 -10 saat bizi getirdi. Gece saat 02.00'de Türkiye suları içinde bıraktı. Küçük botlarla attı bizi su içine, kendisi kaçtı. Sonra bizi Türk (Sahil) Güvenlik buldu. Aldı, canımızı kurtardı" dedi.





"HERŞEYİMİZİ ALDILAR"



Öte yandan Yunanistan unsurlarının kendilerine şiddet uyguladıklarını belirten Rahmani, “Yunanlılar bizim her şeyimizi, paralarımızı aldı. Hiçbir şey bırakmadı. Telefonları, paraları aldı. Bin euro, 2 bin euro, 500 yüz euro ne varsa hepsini aldı. Hiçbir şey bırakmadı. Ben kendim dayak yedim. Doğru dürüst yemek yiyemiyorum. Çok kötü. Suçum ne vardı. Elimi kaldırdım. Bana bir bardak su verin. Çok susadım. Ondan sonra geldi dövmeye başladı" ifadelerini kullandı.





Rahmani, soru üzerine bir haftadır denizde olduklarını, Türkiye'de altı senedir yaşadığını, çalıştığını ve Türkçe'yi burada öğrendiğini söyledi.





İşlemleri tamamlanan göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi. (