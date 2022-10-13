Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.538,02
ALTIN
1.000,41
DOLAR
18,59
STERLİN
20,63
EURO
18,06
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
Devlet Demir Yolları 4 Engelli işçi alacak
Devlet Demir Yolları 4...

İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

13 Ekim 2022 Perşembe 12:09
İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik jandarma operasyonunda 86 düzensiz göçmenle yakalanan 5 organizatör, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan İzmir'e gelen bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla İtalya'ya gideceği bilgisine ulaştı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve talimatları doğrultusunda; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. İnsansız hava aracı ve karadan ise fiziki olarak takip edilen 1 kamyon, 1 minibüs ve 2 otomobil, 9 Ekim'de Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'nde durduruldu. Organizatör olduğu tespit edilen U.Ö., A.F.S., A.K., V.Y. ve F.Ö. gözaltına alındı. Ayrıca 69'u Afganistan, 7'si Suriye, 6'sı Mısır, 3'ü Filistin ve 1'i de İran uyruklu toplam 86 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, adli ve idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İşlemleri tamamlanan 5 organizatör, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirGöçmen Kaçakçılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyon atın 2 yavrusu, rekor fiyatla satıldı
Şampiyon atın 2 yavrusu, rekor fiyatla satıldı
Balıkesir'in zeytinleri, komando ve kameralarla korunacak
Balıkesir'in zeytinleri, komando ve kameralarla korunacak
Göldeki duba üstü kaçak yapılar, kıyıya çekilmeye başlandı
Göldeki duba üstü kaçak yapılar, kıyıya çekilmeye başlandı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans