İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri büyük bir coşkuyla başladı. 350 metrelik Türk bayrağının taşınmasıyla başlayan etkinlikler gün boyunca sürecek.



İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları Zafer Yürüyüşü'yle başladı. Basmane Karakolu'nda buluşan vatandaşlar, 350 metrelik dev Türk bayrağıyla Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerinden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Kortejdekiler marşlarla yürürken, diğer vatandaşlar da o anları telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, alkışlarla korteje destek verdi.



ATATÜRK BÜSTÜNE ÇELENK BIRAKILDI



Kortejin Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasının ardından günün 2'nci törenine geçildi. Buradaki törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partilerin İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları da katıldı. Törende Vali Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Çelenklerin bırakılmasının ardından Türk bayrakları göndere çekildi.



TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ



Kutlama programı, hükümet konağı önündeki törenle devam etti. Mangaya protokolü karşılamak için komut verilmesinin ardından protokol platformdaki yerini aldı. Manga tören rahat duruma geçirildi. Buradaki törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, . AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve milletvekilleri katıldı. Törende atlı süvari birliklerinin temsili olarak İzmir'e girişinin ardından hükümet konağı gönderine bayrak çekilişi canlandırıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Binali Yıldırım, atlı birlik komutanına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim, Soyer tarafından ise plaket takdim edildi.

BAŞKAN SOYER: EN ÖNEMLİ VAZİFEMİZ ATATÜRK'ÜN YOLUNDA YÜRÜMEK



İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda '100'üncü Yıl Kutlama Töreni' düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Başkan Soyer, "Her bir hücremize kadar İzmirli olmanın onurunu yaşadığımız 9 Eylül tarihi sadece bir şehrin kurtuluşu değil. Aynı zamanda işgal edilmiş, kuşatılmış bir ülkenin hürriyetine ve bağımsızlığına kavuştuğu günün tarihidir. Bir milletin ayağa kalkışı ve cumhuriyetimizin doğuşu, 100 yıl önce bugün gerçekleşti. Bu nedenle İzmir, umudun yüzüdür. Kurtuluşun 100'üncü yılında milli mücadelemizin değerini hafızalarımızda tazelemek bizim asli görevimiz. Bugünü başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize minnetimizin bir ifadesi olarak kutluyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizin en önemlilerinden biri Kocatepe'den İzmir'e uzanan 400 kilometrelik 'Zafer ve Anma Yürüyüşü'müzdü. Genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılarak bizi onurlandırdığı 'Zafer Yürüyüşü', 14 günün ardından bu sabah düzenlediğimiz törenle son buldu. 100'üncü yıl etkinliklerimiz arasında 'İzmir Türküleri Albüm Projesi', '100'üncü Yıl Kütüphanesi', '100'üncü Yıl Anı Evi', '100'üncü Yıl Belgeseli' ve '100'üncü Yıl İzmir Yarı Maratonu' gibi birçok kilometre taşı yer alıyor. Asıl büyük coşkumuzu ise bu akşam Gündoğdu Meydanı'nda yaşayacağız. Türkiye'nin gördüğü en büyük sahne gösterisinin ardından İzmir, unutulmaz bir Tarkan konserine şahitlik edecek" dedi.



Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"9 Eylül ile bizlere bağımsızlığı, özgür ve onurlu bir yaşamı miras bırakan başta büyük önderimiz Atatürk ve tüm kahramanlarımızın yolunda yürümek bizim en önemli vazifemiz. Onların bıraktığı miras, bizim en büyük hazinemiz. Bu mirasa sahip çıkmak ve bizden sonraki kuşaklara emanet etmek, boynumuzun borcu. Tam da bu süreçte 100 yıl önce atalarımızın canıyla kanıyla ödediği bedelleri; kadını, genci, yaşlısı demeden topyekun yapılan mücadeleyi yeniden hatırlamamız gerekiyor. Bu meydandaki buluşmamız, bu müthiş coşku, işte bunun kanıtı. Bizlere bu güzel vatanı miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, büyük bir minnet ve rahmetle anıyorum."



Soyer'in konuşmasının ardından meydanda dans ve ritim topluluğu gösterisi, vals ve tango gösterileri ile İzmir Büyükşehir Bandosu gösterisi sergilendi. Alanı dolduranlar, gösterileri ilgiyle takip etti.