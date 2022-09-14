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İzmir'den Pakistan'a 2 yardım TIR'ı gönderildi

14 Eylül 2022 Çarşamba 15:15
İzmir'den Pakistan'a 2 yardım TIR'ı gönderildi

İZMİR Valiliği koordinesinde hazırlanan 2 TIR dolusu gıda ve hijyen paketlerinden oluşan yardım malzemesi, Pakistan'da selden zarar görenlere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde etkilenenler için İzmir Valiliği yardım kampanyası düzenledi. Kampanyaya İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever iş insanları destek verdi. Bağışçıların destekleriyle, gıda ve hijyen paketlerinin yer aldığı 2 bin 500 kolu temel ihtiyaç malzemesi toplandı.

İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan malzemelerin Pakistan'a gönderilmesi için tören düzenledi. Törene İzmir Vali Vekili Hulusi Doğan, Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, İzmir l Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, AFAD gönüllüleri katıldı. Yardım kolilerinin yüklendiği 2 TIR, alkışlarla Pakistan'a uğurlandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yardım TırıIzmirPakistan
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