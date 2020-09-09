İzmir'in kurtuluş gününe coşkulu kutlama

İZMİR - Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin yanı sıra AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in kurtuluşuyla bayraklaşan mücadele; Ortadoğu'dan Afrika'ya, Güney Amerika'dan Asya'ya kadar dünya halkları için esaretten bağımsızlığa, karanlıktan aydınlığa çıkışın ilham kaynağı oldu. İzmir'in Cumhuriyet'i ve temsil ettiği tüm değerleri bu kadar sahiplenmesi, demokrasinin temellerinin atıldığı bir şehir olması ve bir halkın bağımsızlığa kavuştuğu, zafer kazandığı 9 Eylül ruhu ile ilgilidir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de İzmir, bu anlamlı günü aynı ruh ve heyecanla kutlamaya devam edecek, halk egemenliğine dayanan İzmir'in kurtuluşun 98'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve her türlü zorluğa rağmen insanlık tarihinin en büyük direnişini gerçekleştirenleri, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.



Türk Yıldızları ve Solo Türk de tören alanı üzerinde selamlama uçuşu yaparak gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi. Ardından kutlamalara Konak Meydanı'nda devam edildi. Protokol üyelerinin gelmesiyle başlayan törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı, Vali Köşger'e Türk Bayrağı teslim etti. Köşger de bayrağı 3 kez öpüp alnına götürerek teslim aldı.