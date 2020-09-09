Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 40
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1092
ALTIN
463.620
DOLAR
7.4750
STERLİN
9.7179
EURO
8.7942
Uçak sınıf
Son Dakika
Uçak sınıf
Hatay'daki orman yangını 5'inci gününde
Son Dakika
Hatay'daki orman yangını 5'inci gününde
Tekirdağ açıklarında deprem
Son Dakika
Tekirdağ açıklarında deprem
6. Mood ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika
6. Mood ödülleri sahiplerini buldu

İzmir'in kurtuluş gününe coşkulu kutlama

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Eylül 2020 Çarşamba 14:38
0 Okunma
İzmir'in kurtuluş gününe coşkulu kutlama

İZMİR - Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin yanı sıra AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in kurtuluşuyla bayraklaşan mücadele; Ortadoğu'dan Afrika'ya, Güney Amerika'dan Asya'ya kadar dünya halkları için esaretten bağımsızlığa, karanlıktan aydınlığa çıkışın ilham kaynağı oldu. İzmir'in Cumhuriyet'i ve temsil ettiği tüm değerleri bu kadar sahiplenmesi, demokrasinin temellerinin atıldığı bir şehir olması ve bir halkın bağımsızlığa kavuştuğu, zafer kazandığı 9 Eylül ruhu ile ilgilidir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de İzmir, bu anlamlı günü aynı ruh ve heyecanla kutlamaya devam edecek, halk egemenliğine dayanan İzmir'in kurtuluşun 98'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve her türlü zorluğa rağmen insanlık tarihinin en büyük direnişini gerçekleştirenleri, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Türk Yıldızları ve Solo Türk de tören alanı üzerinde selamlama uçuşu yaparak gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi. Ardından kutlamalara Konak Meydanı'nda devam edildi. Protokol üyelerinin gelmesiyle başlayan törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı, Vali Köşger'e Türk Bayrağı teslim etti. Köşger de bayrağı 3 kez öpüp alnına götürerek teslim aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirin Kurtuluş Günüİzmirin Düşman Işgalinden Kurtuluşunun 98inci Yıl Dönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pozantı'da orman yangını
Pozantı'da orman yangını
Göçmenlerin umut yolculuğu Diyarbakır'da son buldu
Göçmenlerin umut yolculuğu Diyarbakır'da son buldu
Kırmızı beyaza boyanan 'Kanuni', Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Kırmızı beyaza boyanan 'Kanuni', Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans