İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada

İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nda, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde kentin Türkiye'de 1'inci sırada yer aldığını belirterek, "Ertelemeden, savsaklamadan, konuya hassasiyetle yaklaşarak, sosyal, fiziki ve beşeri tedbirleri, ivedilikle almamız gerekiyor" dedi.



İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’nce 'İzmir Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, 10 bağımlıdan sadece 1'inin rehabilite edilebildiğini belirterek, "Mesele bağımlı hale gelmeden o yola hiç girmeden insanların normal hayatını sürdürmesini sağlamak. İzmir'de maalesef birçok suçun temelinde uyuşturucu bağımlılığı var. Hırsızlığa karışan birçok kişinin uyuşturucu temini için bu suça karıştıklarını biliyoruz" dedi.



Uyuşturucuyla mücadelenin önceliklerinden olduğunu vurgulayan Vali Köşger, “Uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde İzmir, Türkiye'de 1'inci çıkıyor. İzmir'in bağımlılıkla mücadelede daha tedbirli olması gerekiyor. Aksiyon almamız gerek. Ertelemeden, savsaklamadan, konuya hassasiyetle yaklaşarak, sosyal, fiziki ve beşeri tedbirleri ivedilikle almamız gerekiyor. Hepimiz inisiyatif alarak bu sorunu yüreğimizde hissetmeliyiz. Ne yapmamız lazım? Nasıl bu çocukları milletin zenginliğine dönüştürebiliriz? Nasıl rehabilite edebiliriz? Bu çalıştayda bu konularla ilgili önemli sonuçlar çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.