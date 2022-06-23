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İzmit Körfezi'ne beyaz renkli sıvı aktı, inceleme başlatıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2022 Perşembe 14:17
İzmit Körfezi'ne beyaz renkli sıvı aktı, inceleme başlatıldı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir dereden beyaz renkte dökülen sıvı İzmit Körfezi'ne akarken, incelenmek üzere sudan numune alındı.

İzmit Körfezi Değirmendere sahili bölgesinde dereden beyaz renkte bir sıvı döküldüğünü fark edenler durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler inceleme başlattı. Ekipler incelenmek üzere beyaz sıvıdan kavanozlara numune aldı. Sıvının nereden döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmit KörfeziBeyaz Renkli Sıvı
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