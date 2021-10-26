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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 733 bin lira ceza

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2021 Salı 14:51
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 733 bin lira ceza

KOCAELİ - İZMİT Körfezi’nde demirli Bahama bandıralı kuru yük gemisine hidrolik yağı dökerek denizi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 733 bin 315 lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı deniz uçağıyla havadan yapılan kontrol sırasında körfezin doğu ucunda demirli bulunan Bahama bandıralı kuru yük gemisinin denize hidrolik yağı döktüğü tespit edildi. ‘CS Calla’ isimli gemiye 2 milyon 733 bin 315 TL ceza kesildi. Ardından kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmit KörfeziCezaÇevre Kirliliği
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