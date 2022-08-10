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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza

10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:28
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen, Vanuatu bandıralı, 'Abana' isimli gemiye yönelik 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce uçakla yapılan denetimlerde, Körfez ilçesi Yarımca Demiryeri açıklarındaki geminin, atıklarını denize boşattığı tespit edildi. Pilotun durumu bildirmesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, denizi kirleten, 'Vanuatu' bandıralı ve 'Abana' isimli gemiye yönelik 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesti. Denizde temizlik çalışmaları başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmit KörfeziCezaGemi
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