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JAK timleri, Ata'nın siluetine selam durdu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:54
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JAK timleri, Ata'nın siluetine selam durdu

ARDAHAN -  Ardahan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetine selam durup, bayrak açtı.

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyü Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk silueti yoğun ilgi görüyor. Atatürk siluetini görmek için Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar, bölgeye akın ediyor. Ardahan JAK timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetini selamladı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarla birlikte Türk bayrağı açtı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JAK TimleriAtanın SiluetiSelam
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