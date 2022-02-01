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Jandarmadan yolda kalanlara çorba ikramı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2022 Salı 10:32
Jandarmadan yolda kalanlara çorba ikramı

ERZİNCAN - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas karayolunun açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara jandarma ve polis ekipleri tarafından çorba ikram edildi.

Erzincan-Sivas karayolunun İmranlı-Altköy ile Kuzkoy-Gemecik köyleri arasındaki fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfırı inmesi sebebiyle karayolu her iki taraftan araç trafiğine kapatıldı.


Çok sayıda sürücü araçlarını park ederek yolun açılmasını bekledi. Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile trafik müdürlüğü ekipleri, araçlarında yolun ulaşıma açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara çorba ikramında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yolda Kalanlara çorba IkramıJandarmaErzincan
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