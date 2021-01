"Jeotermal kurulu gücümüz, Avrupa'da ilk, dünyada 4'üncü sırada"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile Manisa'nın Soma, Salihli ve Alaşehir ilçelerindeki 4 enerji santralinin resmi açılışlarını gerçekleştirdi. Soma Kolin Termik Santrali, Salihli Jes- 3 Jeotermal Santrali, Maspo Ala 2 Jeotermal Enerji Santrali, Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki doğal gaz arzı açılışı gerçekleştirilen törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Soma ilçesinden eşlik etti. 5 ayrı noktadan gerçekleştirilen toplu açılışa, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile ilçe belediye başkanları Kolin Termik Santrali'nde hazır bulunarak, katıldı.

‘TOPLAM YATIRIM 27 MİLYAR LİRAYI BULDU’

İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar çevre yolunun son bölümünü geçen ay açtıklarını, trafikte ciddi rahatlama sağlayan bir ulaşım yatırımını hayata geçirdiklerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam bedeli 1,37 milyar dolara ulaşan 4 enerji tesisinin tüm millete hayırlı olmasını dileyerek, "Termik ve jeotermal enerji alanındaki bu yatırımlar, ülkemizin enerji arzına önemli katkı sağlayacaklardır. Soma ve Kırkağaç'taki vatandaşlarımız da artık doğal gazın konforundan, temizliğinden ve rahatlığından yararlanabilecek. Bunun için toplam 29,5 milyon lira yatırım yaparak, 45,2 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı döşedik. Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu. Bizden önce sadece 5 büyük şehrimizde doğal gaz varken, biz bu imkanı 81 şehrimizin tamamına yaygınlaştırdık. 2020 sonu itibarıyla 153 bin kilometre dağıtım şebekesi uzunluğuna ulaşarak 589 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık. Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam nüfusumuz ise yaklaşık 68 milyondur. Tüm dünyada kamu yatırımlarının durma noktasına geldiği 2020'de de doğal gaz yatırımlarımıza ara vermedik. Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk. İnşallah 2021'de de doğal gaz yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Enerji yatırımımızla beraber doğal gazın da ecdat yadigarı Manisa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Projelerde imzası olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve ekibi başta olmak üzere resmi kurumları, özel sektör kuruluşlarını, dağıtım şirketlerini, işçisinden mühendisine herkese tebriklerimi iletiyorum" dedi.

İmam-ı Şafi Hazretleri'ne atfedilen 'Allah yolundaysan koş. Koşmak zor geliyorsa hızlıca yürü. O da zor geliyorsa sadece yürü. Olmuyorsa sürün. Fakat asla geri dönme' sözleriyle konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Bizler de Hakk'ın ve halkın rızası için çıktığımız bu kutlu yolda önümüze çıkan engellere, yolda karşılaştığımız zorluklara aldırmadan hamdolsun tam 18 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. Ülkemizi hedefleri ve hayalleriyle kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyor, ter döküyoruz" dedi.

‘CUMHURİYET TARİHİNİN EN BAŞARILI 18 YILINI YAŞATTIK’

Bugüne kadar pek çok badire atlattıklarını, birçok engelin üstesinden geldiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye, Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattıklarını dile getirerek, "Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17- 25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envaiçeşit saldırıya uğradık. Sadece medyayla, çetelerle, teröristlerle değil, aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. Asrın projesi Marmaray'ı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli'ni daha proje aşamasındayken mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı'nın inşasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil, her türlü provokasyonu denediler. Bugün salgınla mücadelede elimiz, ayağımız olan şehir hastanelerimizi karalamak için kimi kurgu kimi külliyen yalan nice haber uydurdular. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri Türkiye'yi örnek göstererek bu ülkenin salgınla mücadelesine gölge düşürmeye çalıştılar. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı azaltacak en kritik projeleri küçümsediler hatta karaladılar. Türkiye'yi yurt dışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte cazibe merkezine dönüşmesine çelme takmaya kalktılar. Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık" diye konuştu.

‘SESSİZ BİR DEVRİME İMZA ATTIK’

"Sessiz bir devrime imza attık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz muhalefet gibi yalanla günü kurtarmaya çalışmıyoruz. Türkiye'nin kaosa sürüklenmesini umanlara inat, ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. 83 milyon insanımızın huzuru, güvenliği, refahı için yapıyoruz. Asla rehavete kapılmadık. Sağlıktan ulaşıma, çevreye kadar projelerimize hız verdik. Karadeniz'deki 405 milyon metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından enerji yatırımlarımıza yoğunlaşmaya başladık. ‘Bağımsız enerji, güçlü Türkiye’ diyerek, yerli kaynaklarımıza dayalı enerji sektörü kurmaya çalışıyoruz. Örnek olacak dev tesisi bugün açıyoruz. 510 megavat gücündeki Soma- Kolin termik santrali, yerli kömürün yüksek teknolojiyle buluştuğu güzel bir örnektir. Bu projeyle yıllık 4,7 milyon ton linyiti işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz. Ekranda gördüğünüz dev termik santral bunun ispatıdır" dedi.

1,1 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Maden sahası ve santralle birlikte yatırım tutarı 1,1 milyar doları bulan projeyle yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz. Toplam 1500 insanımıza istihdam sağlayan bu yatırım, tek başına Manisa'nın elektrik tüketiminin 4'te 3'ünden fazlasını üretecek kapasiteye sahiptir. Tesisimiz Türkiye'de ve Avrupa'da belirlenen karbon emisyon değerlerini karşılayacaktır. Son teknoloji kömür yakma teknolojisinin yanı sıra baca gazı arıtma sistemiyle temiz kömür teknolojilerinde örnek olacaktır. Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda üçe katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. 2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada 4'üncü sıraya yükselmiştir. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63,5'i yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklarına aittir, yani temiz enerji. Sadece üretimde değil yenilenebilir enerji teknolojilerinde merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için yerli araştırma- geliştirme, yerli insan kaynağı ve yerli üretim temeline dayanan bir gelecek tasavvur ediyoruz. Böylece üretimin başından sonuna kadar Türk malı damgasını gururla taşıyan bir enerji üretim zincirini ilmek ilmek örüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdelerin kesildiği makasların hatıra olması için açılışı yapan katılımcılarda kalmasını istedi.

‘2,5 MİLYON HANEMİZİN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ’

Törende konuşan Bakan Dönmez ise 4 enerji tesisiyle yaklaşık 2,5 milyon hanenin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanacağını dile getirerek, "Bugün, Soma, Salihli ve Alaşehir'de hayata geçireceğimiz toplam 594,5 megavatlık 4 enerji tesisimizle 180 milyon dolarlık gaz ithalatının önüne geçeceğiz. Üretilecek 4,428 GWh elektrikle yaklaşık 2,5 milyon hanemizin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacağız. İçinde bulunduğumuz Soma Termik Santral Tesisimiz, Manisa'mızın elektrik ihtiyacının 4'te 3'ünden daha fazlasını, yüzde 77'sini karşılayacak. Türkiye genelinde yerli kaynaklardan ürettiğimiz elektriğin yüzde 2,1'ini bu santralimizden sağlayacağız. Projeyle yıllık 4,7 milyon ton linyiti ekonomimize kazandıracağız. Santralimizde kullanılan son teknoloji kazan, türbin, jeneratör 'Akışkan Yatak Teknolojisi' olarak adlandırdığımız çevreci, temiz ve ileri yakma teknolojisiyle baca gaz arıtma sistemi sayesinde, emisyon değerleri hem Türkiye'de hem de Avrupa'da belirlenen normları karşılıyor" dedi.

‘DOĞAL GAZ KULLANIMI YAYGINLAŞMAYA BAŞLAYACAK’

Türkiye'nin 81 il merkezini ve 589 yerleşim yerini doğal gazla buluşturduklarını belirten Bakan Dönmez, "Enerji tesislerimizin yanı sıra bugün Soma ve Kırkağaç ilçelerimize de doğal gaz arzını gerçekleştireceğiz. Osmanlı devlet adamlarından Halil Rıfat Paşa'nın meşhur bir sözü vardır: 'Gidemediğin, ulaşamadığın, dokunamadığın, varlığını hissettiremediğin yer senin değildir'. İşte tam da bu yüzden sadece şehir merkezlerine değil ilçe, belde, kasaba, köy demeden Türkiye'nin her köşesine ulaşarak, vatandaşlarımızın rahatı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak, yaşam kalitesini artırmak için her yere ulaşmak, her bir insanımıza dokunmak için gece gündüz ter döküyoruz. Türkiye'nin 81 il merkezini ve 589 yerleşim yerini doğal gazla buluşturduk. Doğal gaz dağıtım altyapısı için bugüne kadar yaklaşık 27 milyar lira yatırım yaptık. Bugün nüfusumuzun yüzde 65'i doğal gaz konforundan istifade ediyor. Yüzde 81'i ise doğal gaza ulaşmış durumda. Somalı ve Kırkağaçlı vatandaşlarımız da bundan sonra doğal gazın rahatlığından faydalanacaklar inşallah. İki ilçemizde kurduğumuz doğal gaz dağıtım şebekemiz, abone alımına hazır duruma geldi. İnşallah en kısa zamanda Soma ve Kırkağaç'ta doğal gaz kullanımı yaygınlaşmaya başlayacak" dedi.

"AMACIMIZ, BAĞIMSIZ ENERJİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Yatırımların devreye girmesinde emeği geçen firmalara teşekkürlerini ileten Bakan Dönmez, “2002'de 32 bin megavat olan kurulu gücümüzü 19 yılda tam 3 kat artırarak 96 bin megavat seviyesine taşıdık. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yerli ve yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüz yüzde 63,5'e ulaştı. Salgınla mücadele döneminde yatırımlarımıza devam ettik. Geçtiğimiz yıl 4 bin 900 megavatlık kurulu gücü devreye aldık. Bu kurulu gücün yüzde 98'ini, yani neredeyse tamamını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Yerin altındaki ve üstündeki kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. İnşallah önceki yıllarda olduğu gibi, 2021 yılında da aynı ivmeyle hız kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin sağlam dinamikler içerisinde yoluna durmadan devam edebilmesi için bütün enerjimizle Türkiye'nin enerjisine enerji katmak için gayret ediyoruz. Amacımız, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye', anlayışımız ise 'daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerji'dir. Bu duygu ve düşüncelerle açılışımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, yöneticilerine ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrası toplu açılış kurdele kesimiyle gerçekleşti.