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Kabatepe- GÃ¶kÃ§eada hattÄ±nda bazÄ± feribot seferleri iptal edildi

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:16
Kabatepe- GÃ¶kÃ§eada hattÄ±nda bazÄ± feribot seferleri iptal edildi

Ã‡ANAKKALE'de Kabatepe-GÃ¶kÃ§eada hattÄ±nda bazÄ± feribot seferleri, beklenen olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi.

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ile adalar hattÄ±nda yolcu ve araÃ§ taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan GestaÅŸ firmasÄ±, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bugÃ¼n ve yarÄ±n Kabatepe-GÃ¶kÃ§eada hattÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiÄŸini duyurdu. BugÃ¼n Kabatepe'den saat 21.00'deki sefer iptal edilirken, yarÄ±n GÃ¶kÃ§eada'dan saat 07.00 ile 11.00, Kabatepe'den ise saat 09.00'daki sefer yapÄ±lmayacak.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kabatepe GÃ¶kÃ§eada HattÄ±Feribot Seferleri
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