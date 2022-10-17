Kabatepe- GÃ¶kÃ§eada hattÄ±nda bazÄ± feribot seferleri iptal edildi

Ã‡ANAKKALE'de Kabatepe-GÃ¶kÃ§eada hattÄ±nda bazÄ± feribot seferleri, beklenen olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi.



Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ile adalar hattÄ±nda yolcu ve araÃ§ taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan GestaÅŸ firmasÄ±, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bugÃ¼n ve yarÄ±n Kabatepe-GÃ¶kÃ§eada hattÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiÄŸini duyurdu. BugÃ¼n Kabatepe'den saat 21.00'deki sefer iptal edilirken, yarÄ±n GÃ¶kÃ§eada'dan saat 07.00 ile 11.00, Kabatepe'den ise saat 09.00'daki sefer yapÄ±lmayacak.Â