Kaçak avcıların 'deniz patlıcanı' düzeneği 20 metre derinden 4 saatte çıkarıldı

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, kaçak olarak deniz patlıcanı avlandığını tespit eden deniz polisi, düzenlediği operasyonla 20 metre derinlikte gizlenen trol ve algarna düzeneğini 4 saatlik çalışma sonucu yüzeye çıkardı.



İzmir Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Amirliği ekipleri, Urla açıklarında kaçak avcılar tarafından yasa dışı deniz patlıcanı avlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, yardım için Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ait 'EGESÜF Gemisi'ni istedi. Gemi ile bölgeye giden ekipler, denizin 20 metre derinliğinde tespit edilen trol ve algarna düzeneği ile diğer düzeneği su yüzeyine çıkarmak için çalışma başlattı. 'Kurbağa adam'lar ile deniz içinden, helikopter ile havadan yürütülen 4 saatlik operasyonun ardından trol ve algarna düzeneği yüzeye çıkarılarak, 'EGESÜF Gemisi'ne çekildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler, Urla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.