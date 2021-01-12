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Kadirli'nin kadınlarından 'tohumluk yer fıstığı' mesaisi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kadınlar, tohumluk yer fıstıklarını ekilecek hale getirmek için gereken kırma işlemini yaparak para kazanıyor. Yer fıstığı kırma işinden haftalık 200 lira civarında kazandıklarını söyleyen kadınlardan Elif Göktefekli, "Kilogram başı 1 lira 50 kuruş ücret alıyoruz. Ev ekonomisine katkımız oluyor" dedi. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ise yer fıstığı kıran kadınları çalışırken ziyaret ederek şal ve eşarp hediye etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ocak 2021 Salı 15:13
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Kadirli'nin kadınlarından 'tohumluk yer fıstığı' mesaisi

OSMANİYE - Çukurova Bölgesi'nde özellikle Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ekimi yaygın olan yer fıstığının tohumu, Nisan ayında toprakla buluşuyor. Bundan önce ise tohumluk yer fıstıklarının kırma işleminden geçirilip ekime hazır hale getirilmesi gerekiyor. Çiftçiler ise bu süreci ilçede yaşayan bir grup ev kadınına vererek hem zamandan kazanıyor hem de kadınların da ekonomik anlamda kazanç sağlamasının önünü açıyor.

İlçeye bağlı Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde yaşayan bir grup kadın, tohumluk yer fıstığı kırma işine başladı. Evlerinin avlusunda toplanan kadınlar çiftçilerin getirdiği kilolarca yer fıstığını gün boyu kırarken aynı zamanda sohbet ediyor. Son yıllarda sezonu geldiğinde toplanarak bu işe başladıklarını kaydeden mahalle sakinlerinden Elif Göktefekli, çiftçilerin de kendilerinin de bu iş ağından memnun olduklarını dile getirdi. 

'HAFTADA 100 KİLOGRAMDAN FAZLA KIRIYORUZ'

Belirli günler toplanıp çalışarak haftada 100 kilogramdan fazla tohumluk yer fıstığı kırdıklarını belirten Göktefekli, kırdıkları kilogram başına, 1 lira 50 kuruş ücret aldıklarını söyledi. Mahalledeki birçok kadının bu işe katılmaya başladığını vurgulayan Göktefekli, "Çocuklarımız da yardım etmeye başladı. Ev ekonomisine katkı sunuyoruz. Her birimiz haftalık 200 lira civarında kazanıyoruz. Bu da bizim için gelir kapısı oluyor. Sezon yaklaşık 60 gün sürüyor. Kırdığımız yer fıstıklarının kabuklarını da yakacak olarak değerlendiriyoruz. Çiftçi dostlarımıza da bu iş imkanı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tohumluk yer fıstığı kıran kadınları çalıştıkları sırada ziyaret eden Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ise emekleri için kadınlara teşekkür ettikten sonra şal ve eşarp hediye etti.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tohumluk Yer FıstığıKadirliOsmaniyeKadınlar
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