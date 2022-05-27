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Kafessiz Türkiye hareketine destek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Mayıs 2022 Cuma 15:14
Kafessiz Türkiye hareketine destek

İSTANBUL - Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların desteğiyle başlatılan Kafessiz Türkiye hareketi, yumurta elde etmek için kafeslere hapsedilen milyonlarca tavuğu kurtarmak için faaliyetini hızlandırdı. Karaköy Güllüoğlu da Kafessiz Türkiye hareketine dahil olduğunu duyurdu.


 

Kafessiz Türkiye hareketi kapsamında kademeli olarak gerçekleştirilecek ve 2025 yılında tamamlanacak bir mutabakata imza attıklarını belirten Karaköy Güllüoğlu Genel Müdürü Murat Güllü, “Türkiye’nin önde gelen kurum ve işletmelerinin dünyanın sürdürülebilir geleceğine yönelik her türlü faaliyette yer alarak rol model olacağına inanıyoruz. Bu yönde sürdürülen gayretlerin faaliyetlerin etki alanını genişleteceğini düşünüyoruz. 200 senelik köklü birikimimizle İstanbul’un simgesi mekanlarından biri haline dönüşen Karaköy Güllüoğlu olarak yenilenen kimliğimizi pekiştiren yeni ve vizyoner adımlar atmayı sürdürüyoruz. Kafessiz Türkiye hareketi de bu adımlarımızdan birini oluşturuyor” dedi.


 

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE ODAKLANDI


 

Kurum ve işletmeleri bilinçlendirerek ve sürdürülebilir geleceğe hizmet etmeyi hedefleyen Kafessiz Türkiye hareketinin hayvanların gördüğü eziyete son vermeyi amaçlayan örnek bir girişim olduğuna değinen Murat Güllü, “Kafessiz Türkiye, ulusal ve uluslararası işletmelerin imzalarıyla her geçen gün faaliyetlerini artırmayı ve etki alanını genişletmeyi sürdürüyor. Köklü geleneğini her dönem yenilenerek koruyan bir işletme olarak, yenilikçi yüzümüzle günümüzün ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Kafessiz Türkiye hareketine attığımız imza, sürdürülebilir geleceğe yönelik atacağımız adımların ilkini oluşturuyor. Bu kapsamda tüm ürünlerimizin yumurtalarını kafessiz ortamda yetişen tavuklardan temin edeceğimizi taahhüt ediyoruz. 7 Şubat’ta attığımız imza kapsamında baklava, poğaça, börek gibi ürünlerimizin ana malzemesi olan yumurtayı çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir kaynaklardan elde etmeye başladık” diye belirtti.


 

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 80’İ ENDÜSTRİYEL KAFESLERE KARŞI ÇIKIYOR


 

Konda tarafından 2021’de gerçekleştirilen ankete göre, Türkiye nüfusunun yüzde 80’inden fazlası tavukların endüstriyel kafeslerde yetiştirilmesine karşı çıkıyor. Dört kişiden 3’ü (yüzde 76) endüstriyel kafes sistemlerinin yasaklanması gerektiğini söyleyerek gezen tavuk yumurtası talep ediyor. Yumurta için yetiştirilen tavukların dar ve kalabalık endüstriyel kafeslerde elverişsiz koşullarda yetiştirilmesini engellemek için başlatılan Kafessiz Türkiye hareketi, şirketlerin desteğiyle faaliyetlerini genişletiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kafessiz Türkiye HareketiDestek
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