KahramanmaraÅŸ'ta 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

KAHRAMANMARAÅž'Ä±n PazarcÄ±k ilÃ§esinde Richter Ã¶lÃ§eÄŸine 4.5Â bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Depremde olumsuz bir durum yaÅŸanmadÄ±.



AFAD Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼ PazarcÄ±k ilÃ§esi Ã‡iÄŸdemtepe Mahallesi yakÄ±nlarÄ± olarak saptadÄ±ÄŸÄ± deprem, saat 14.34'te oldu. Yerin 7.64 kilometre derinliÄŸinde olan deprem, KahramanmaraÅŸ kent merkezinin yanÄ± sÄ±ra Ã§evre ilÃ§eler ve illerde de hissedildi. Deprem, kÄ±sa sÃ¼reli tedirginliÄŸe neden oldu.



PazarcÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°brahim YÄ±lmazcan, ÅŸu ana kadar kendilerine gelen olumsuzÂ bir durumun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ ise, depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼ ilÃ§enin Ä°ÄŸdeli Mahallesi, bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ise 4.3 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

VALÄ°LÄ°K: OLUMSUZ BÄ°R Ä°HBAR YOK



KahramanmaraÅŸ ValiliÄŸi, merkez Ã¼ssÃ¼ PazarcÄ±k ilÃ§esi olan 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Depremde herhangi bir olumsuzluÄŸun yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:



"PazarcÄ±k ilÃ§emizde 20.10.2022 saat 14.34'te meydana gelen 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem sonrasÄ± an itibarÄ±yla olumsuz bir ihbarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± bilgisi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. KahramanmaraÅŸ Afet Ã‡alÄ±ÅŸma GruplarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ilgili kurumlarla koordineli bir ÅŸekilde devam edilmektedir. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah her tÃ¼rlÃ¼ afetten korusun."