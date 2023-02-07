Kan bağışı merkezlerinde yoğunluk devam ediyor

ANKARA - Türk Kızılayın Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki kan bağışı noktasına gelen vatandaşlar, uzun kuyruklarda bekleyerek kan bağışında bulunuyor.

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Burak Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışı merkezinin, hastanedeki ihtiyacı karşılama kapasitesine sahip olduğunu, deprem nedeniyle kapasitenin iki katına çıkarak hizmet verdiklerini söyledi.

Aynı anda 8 kişiden kan alabildiklerini bildiren Civelek, "Halkımızın büyük bir teveccühü var kan naklinde. Büyük bir yoğunluk yaşandı. O yüzden yatak sayımızı artırarak, Kızılay yetkileriyle de görüşerek 08.00-12.00, 13.30-18.00 olan mesai saatlerini 08.00-23.00'e çıkarttık. Öğle arası mesailerini de iptal etmek zorunda kaldık." dedi.

Yoğunluk nedeniyle gelenlere randevu vermek zorunda kaldıklarını belirten Civelek, "Herkesin bir günde kan ihtiyacını karşılamasının anlamı yok. Bunların yayılması da lazım. Bugün, yarın ve öbür gün bin kişinin kan vermesi daha uygun. Bugün 20 bin kişi verdi, yarın hiç kimse kan bağışında bulunmasa bu uygun bir yaklaşım değil. O yüzden gelen gönüllülere randevu vererek, kapasitemizi iki katına çıkararak biz çözüm ürettik." uyarısında bulundu.

Afet nedeniyle hastanenin ihtiyaçlarını minimum seviyeye indirdiklerini ifade eden Civelek, "Şu an burada alınan kanların hepsi Kızılay'a aktarılıyor." diye konuştu.

İstanbul

İstanbul Adliyesi çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşabilecek ihtiyacı karşılamak için düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Adliyenin içindeki Türk Kızılay şubesinin önüne kurulan kan verme noktasına gelen adliye çalışanları bağış için form doldurdu. Uygun şartları taşıyanlar, görevliler tarafından sedyelere alınıp, kanlarını bağışladı.

Güvenlik görevlisi Ferdi Yazıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, herkesi kan vermeye beklediklerini söyledi.

Yazıcı, "İhtiyacı olan depremzedeler için kan veriyorum. İnşallah yerine ulaşır. Herkesi bekliyoruz. Lütfen duyarlı olalım." dedi.

Mahkeme personeli Beyza Gürbüz ise kan bağışını deprem bölgesindeki ihtiyacı olanlara gitmesi için yaptıklarını dile getirerek, "Müsait olup da kan bağışlayabilecek bütün vatandaşlar bunu yaparsa herkes için çok iyi olur." diye konuştu.

Temizlik personeli Seçkin Şahin de kan vermek için sıra beklediğini söyleyerek, uygun olanları kan bağışı yapmaya davet etti.

Adliyedeki kan verme noktasının saat 17.30'a kadar açık olacağı öğrenildi.

Edirne

Edirne'de Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 3 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Askeri personelin bağışları kışlada kabul edilirken, Edirne Kan Bağış Merkezi ile Valiliğin öncülüğünde, Mimar Sinan Spor Salonu'nun yanında kurulan çadır ve Türk Kızılay araçlarında kan bağışları alınıyor.

Kan Bağış Merkezi'ne gelen birçok jandarma, polis ve vatandaşlar evrak doldurarak bağış için sıraya giriyor.

Dünden bu yana Edirne'de yaklaşık 500 ünite kan toplandığı belirtildi.

Kırklareli

Kırklareli'nde Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 2 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Kentte İmam Hatip Lisesi'nde, Lüleburgaz ilçesinde ise Emrullah Efendi Ortaokulu'nda kan bağışları alınıyor.

Kan bağışında bulunmaya gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Bağışta bulunan kent sakinlerinden Şamil Yılmaz, deprem nedeniyle Şanlıurfa'da bulunan bir arkadaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

Tüm vatandaşların tek yürek olması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Evinizde oturmaktansa en azından depremzedelere kanınızı verin, ufak da olsa yanlarında olun. Yakınlarımla görüştüm hepsi toplanma alanlarındalar." diye konuştu.

Mesude Tes ise sağlıklı tüm vatandaşları kan bağış merkezlerine davet etti.

Tekirdağ

Türkiye Kızılay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, AA muhabirine, Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından kentteki 4 noktada kan bağışlarının kabul edildiği söyledi.

Kan bağışında duyarlı davranan vatandaşlara teşekkür eden Çizen, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, Çerkezköy Belediyesi'nde, Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Çorlu Kan Merkezi'nde kan bağışlarının kabul edildiğini belirtti.

Kan bağışında bulunmaya gelen vatandaşların zaman zaman yoğunluk oluşturduğunu aktaran Çizen, şimdiye kadar 438 ünite kan toplanıldığını kaydetti.

Çanakkale

Kızılay Kan Merkezi ile Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan mobil istasyona gelen çok sayıda kişi kan vermek için müracaat etti. Burada, kan vermek isteyenlere çay ve kek ikram edildi.

Bağışçı Gamze Gezer, gazetecilere, daha önceden de benzer kampanyalara kan bağışı yaparak destek verdiğini söyledi.

Bu depremin bir felaket olduğunu dile getiren Gezer, "Yine bağış için buradayım, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, ölenlere rahmet diliyorum. Çok büyük bir acı yaşadık. Tüm Türkiye aynı duyguları hissediyor. Çok büyük bir felaketin içindeyiz." dedi.

Büşra Çanlı ise "Çok zor bir süreç geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bir tek kişiye can olabilmek için burada kan bağışı yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Asuman Dilbaz da Türkiye'nin büyük bir felaketten geçtiğini belirtti.

Herkesin elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatan Dilbaz, "Yaralılarımıza Allah şifa versin, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için ise başımız sağ olsun diyorum." diye konuştu.

Van

Kentin birçok noktasında kurulan kan bağışı noktalarına gelen Vanlılar, deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya giriyor.

Kentteki muhtarlar, sağlık görevlileri, esnaf, belediye çalışanları, öğrenciler, polisler ve çevre ilçelerden gelenler de kan bağışında bulunarak, depremzedeler için dua ediyor.

Bağışçılardan 112 personeli Ayşenur Cancan, AA muhabirine, depremin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Cancan, "Nöbetten çıkıp kan bağışında bulunmaya geldim. Daha önce aynı durumu biz de yaşadık. Bize yapılan iyilikleri unutmadık. Depremzedelerin yaşadıklarını tahmin edebiliyoruz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Uzaktayız ama elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yardımlarımızın en kısa zamanda yerine ulaşmasını diliyorum." dedi.

Esnaf Uğur Polater de depremden dolayı oluşan ihtiyacı karşılamak için kan bağışında bulunduğunu ifade ederek, "Arkadaşımla birlikte kan bağışı noktasına geldim. Herkes elinden gelen yardımı yapsın. 2011 yılında büyük bir deprem yaşadık. Rabbim böyle afetleri bir daha yaşatmasın. Ölenlere rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Çiftçi Ferzende Güneş, "Depremzede kardeşlerimiz için kan bağışında bulunmaya geldim. Depremi biz de yaşadık. Ne kadar acı olduğunu biliyoruz. Gıda, giysi, battaniye yardımında da bulunduk. Yardımların en kısa sürede ulaştırılmasını istiyoruz. Allah bu acıları bir daha bizlere yaşatmasın." ifadelerini kullandı.