Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı

NEVŞEHİR - Türkiye'ninnin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.



Kapadokya'da sıcak hava balonlarından bazılarına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle sıcak hava balonlarının sepetine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Sabah erken saatlerde havalanan sıcak hava balonları, bir süre Kapadokya semalarında dolaştı. Bir balon firması tarafından üretilen Türk bayraklı sıcak hava balonu da Kapadokya semalarında uçtu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, bu hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.