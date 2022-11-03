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Kapadokya'ya ekimde 510 bin 947 ziyaretÃ§i

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 15:20
Kapadokya'ya ekimde 510 bin 947 ziyaretÃ§i

NEVÅžEHÄ°R - TÃ¼rkiye'ninÂ Ã¶nemli turizm merkezlerinden Kapadokya bÃ¶lgesini, ekim ayÄ±nda 510 bin 947 yerli ve yabancÄ± turist ziyaret etti.

NevÅŸehir ValiliÄŸi BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce aÃ§Ä±klanan verilere gÃ¶re, Kapadokya bÃ¶lgesinde KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ±Â ÃœrgÃ¼p MÃ¼zesi, HacÄ±bektaÅŸ Arkeoloji ve EtnografyaÂ MÃ¼zesi, KaranlÄ±k, El Nazar ve GÃ¼lÅŸehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, KaymaklÄ±, Ã–zkonak, MazÄ± veÂ Tatlarin yer altÄ± ÅŸehirleri, GÃ¶reme AÃ§Ä±k Hava MÃ¼zesi, Zelve Ã–renyeri, GÃ¼lÅŸehir AÃ§Ä±k Saray Harabeleri, HacÄ±bektaÅŸ Veli MÃ¼zesi ve HacÄ±bektaÅŸ AtatÃ¼rk Evi'niÂ geÃ§en ay 510 bin 947 yerli ve yabancÄ± turist ziyaret etti. Kapadokya bÃ¶lgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, geÃ§en yÄ±lÄ±n Ekim ayÄ±nda 346 bin 112 turist ziyaret etmiÅŸti.

Ã–te yandan bu yÄ±lÄ±n Ocak- EkimÂ dÃ¶nemindeÂ Kapadokya'yÄ± ziyaret eden yerli ve yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±, 3 milyon 627 bin 940 oldu. GeÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde, bÃ¶lgedeÂ 1 milyon 917 bin 657 yerli ve yabancÄ± turist aÄŸÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaEkimZiyaretÃ§i
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