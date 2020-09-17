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Kapıköy Sınır Kapısı açılıyor

VAN'da, 24 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan Türkiye'nin İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı, gelecek hafta yeniden yaya geçişlerine açılıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "İran'da bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye'de bulunan İranlı vatandaşlar bundan sonra giriş ve çıkışlar yapabilecek" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Eylül 2020 Perşembe 09:36
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Kapıköy Sınır Kapısı açılıyor

Van'ın İran'a açılan Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı, koronavirüs salgını nedeniyle 24 Mart'ta araç ve yaya geçişlerine kapandı. O tarihten bu yana geçişlere izin verilmeyen Gümrük Kapısı, önümüzdeki hafta yaya geçişlerine açılıyor. 

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, geçişlerin bir önceki yıl gibi olmayacağını belirterek, "Şu an Esendere, Gürbulak açık. Onlardaki işlem nasılsa Kapıköyde de aynı olacak. İran'da bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye'de bulunan İranlı vatandaşlar bundan sonra giriş ve çıkışlar yapabilecek. Dileğimiz, temennimiz bu pandemi sürecinin atlatılarak İranlı turistlerin eskisi gibi, yani günde 3-4 bin turistin geldiği günlere tekrar yakalamak. Ama bugün için o mümkün değil. Yurt dışına çıkanlar zaten test sonucu yapılmış, negatif test sonucu aranıyor. Ülkemize girenlerde de bu test sonucu istenecek. Esendere Sınır Kapısı hakkında bilgi aldım. Şu an günlük 25 kişi giriş-çıkış yapıyor. Yani öyle çok kişi gelip girmeyecek. Bizim günlük beklentimiz 15-20 civarı. İran yetkilileri ile bir görüşmemiz var. Bu görüşmeden sonra haftaya yaya geçişine açacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kapıköy Sınır Kapısı
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