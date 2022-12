Kapıkule'de 2022'de 1 ton 461 kilo uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE'de 2022 yılında Kapıkule Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 980 milyon lira olduğu belirtilen toplam 1 ton 461 kilo uyuşturucu madde ile 4 milyon 960 bin 165 uyuşturucu hap ele geçirildi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, “Tüm gücümüzle amansız bir mücadele içerisindeyiz, bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2022 yılında uyuşturucu ve ticari eşya kaçakçılığı yakalamalarıyla ilgili üstün başarı gösteren personele başarı belgesi takdim etti. Kapıkule VİP salonunda gerçekleştirilen törenden önce açıklama yapan Kırbıyık, 2022 yılında sınır kapısında piyasa değeri 980 milyon lira olduğu belirtilen toplam 1 ton 461 kilo uyuşturucu madde ile 4 milyon 960 bin 165 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, yakalamaların çoğunluğunun uyuşturucuların yurda sokulmak isterken gerçekleştiğini söyledi.



Tüm suçlarla olduğu gibi uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele etmenin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Kırbıyık, "Bu doğrultuda valiliğimiz koordinasyonunda, güvenlik birimlerimizce amansız mücadeleye devam ediyoruz. Burada emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanlığımız, gümrük muhafaza ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre, her türü teknik imkanı kullanarak bu suçların önlenmesine yönelik, eğer işlenme aşamasındaysa faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Özellikle son dönemde çok başarılı yakalamalar da gerçekleşti, sizlerin de malumu. Bugün burada bu başarılı çalışmalara imza atan arkadaşlarımızı tebrik edip ödüllendirmek, onlara başarı belgesi takdim etmek için toplanmış bulunuyoruz" dedi.



'2022'DE 1 TON 461 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI'



Uyuşturucu ile mücadelede arzın azaltılması, talebin daraltılması ve rehabilitasyon olmak üzere 3 temel başlık olduğunu kaydeden Kırbıyık, 3 Ekim'den yıl sonuna kadar olan yakalama rakamlarını tek tek paylaştı. Kırbıyık, "2022 yılının toplam rakamlarına baktığımızda şu ana kadar 313 kilo 878 gram skunk, 863 kilo 428 gram esrar, 132 kilo 137 gram eroin, 71 kilo 902 gram kokain, 64 kilo 540 gram metamfetamin, 1 milyon 641 bin 105 kenevir, 3 milyon 317 bin 972 ecstasy- captagon, 2 kilo 242 gram sentetik kannobinoid ve hammaddesi, 1058 sentetik ecza, 13 kilo afyon sakızı ele geçirilmiş. Toplam yakalanan miktara baktığımızda 1 ton 461 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaklaşık 5 milyona yakın da ecstasy- captagon hap ele geçirildi. Yakalamaların toplam Türk Lirası karşılına baktığımızda 980 milyon Türk Lirası'na yakın bir rakam olduğunu görüyoruz" diye konuştu.



'DESTAN YAZDILAR'



Yakalamaların diğer boyutunun da kaçakçılıkla mücadele olduğunu paylaşan Vali Kırbıyık, "Burada da yıl içerisinde yapılan yakalamaların toplamına baktığımızda piyasa değeri 367 milyon 863 bin 331 lira olacak şekilde kaçak eşya ve malzeme yakalandığını görüyoruz. Bu yakalamaların yüzde 32'si muhtelif oto yedek parçası, yüzde 23'ü ticari eşya kaçakçılığı, yüzde 20'si elektronik sigara, yüzde 20'sinde elektrik ve elektronik aletlerini görüyoruz. Yüzde 5'lik kısımda da tütün ve tütün mamullerini görüyoruz. Hem uyuşturucu ile hem de kaçakçılıkla mücadelede arkadaşlarımız son dönemde gerçekten destan yazdılar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



'MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK'



Özellikle uyuşturucu ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerine de vurgu yapan Kırbıyık, "Güvenlik güçlerimizle birlikte buradayız. Var güçleriyle şehrimizin güvenliği için, daha istikrarlı olabilmesi için her türlü çalışmayı yürütüyorlar. Bu mücadeleyi ancak hepimiz birlikte elimizi taşın altına sokarsak yapabiliriz. Bu noktada da vatandaşlarımızın da katkısını bekliyoruz. Biz bu noktada tüm gücümüzle amansız bir mücadele içerisindeyiz, bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



​Vali Kırbıyık, konuşmasının ardından yakalamalarda üstün başarı gösteren emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza personeline başarı belgesi verdi.