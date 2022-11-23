Kara yolu taşımacılığında geçiş belgesi sayısı 1,6 milyonu aştı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca kara yolu taşımacılığının geliştirilmesi için uluslararası girişimlere devam edildiği belirterek, 2022'de 21 ülkeden alınan ilave geçiş belgesi sayısının 320 bini, toplam geçiş belgesi sayısının ise 1,6 milyonu aştığı açıklandı.



Bakanlıktan, kara yolu taşımacılık belgeleri ile ilgili yapılan açıklamada; salgın ile birlikte tedarik zincirinde yaşanan değişikliklerin, Türkiye'nin dünya ticaretindeki konumunu güçlendirdiği belirtildi. Ticarette yaşanan artışın, kara yolu taşımacılığı sektörüne talebi de artırdığı kaydedildi. Salgın öncesi dönemle karşılaştırıldığında, uluslararası taşıma faaliyeti gerçekleştirmek üzere yetki belgesi alan firma sayısının kasım ayı itibarıyla yüzde 50 arttığı kaydedilen açıklamada, "Aynı dönemde uluslararası taşıma yapmak üzere Bakanlığın otomasyon sistemine kaydedilen taşıt sayısı 55 bin artarken firmalarda kayıtlı taşıt sayısı ortalama yüzde 33 arttı. 2021 yılında ülkemiz ihracatı 225 milyar dolar ile rekor kırarken uluslararası kara yolu taşımacılığında ihraç taşıma sayısı 1,5 milyonu aşarak bunda önemli bir rol oynadı" denildi.



Uluslararası kara yolu taşımacılığında, bu yılın ilk 10 aylık döneminde yüzde 15 artış yaşandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bakanlığımız nezdinde son dönemde gerçekleştirilen girişimler neticesinde Avrupa'ya yönelik taşımalarda Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan gibi ülkelerde, Asya'ya yönelik taşımalarda ise Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan ile transit geçiş belgesi sorununun çözülmesi Türk taşımacılarının önünü açtı. Sadece son 2 haftada; Azerbaycan'dan bin adet 3'üncü ülke ve 3 bin adet transit, Gürcistan'dan 3 bin adet 3'üncü ülke, Belarus'tan bin adet boş giriş yük alma ve 500 adet 3'üncü ülke, Estonya'dan 200 adet tek tip, Yunanistan'dan ise 3 bin adet ikili geçiş belgesi ilave olarak alındı. Böylece 2022 yılında 21 farklı ülkeden alınan ilave geçiş belgesi sayısı 320 bini, toplam geçiş belgesi sayısı ise 1,6 milyonu aştı."