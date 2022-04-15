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'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Nisan 2022 Cuma 14:54
'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü

ANKARA - Dünya  Kuş Gözlem Veri Tabanında 1 milyardan fazla kayıt arasında sadece 46 kaydı bulunan 'karabaşlı çulha' (Remiz macronyx) kuşu Türkiye'de ilk kez Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti'nde görüntülendi.


Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün Ulusal Halkalama Programı kapsamında gerçekleşen ilkbahar dönemi halkalama çalışmalarında Türkiye için yeni bir kuş türü halkalandı. DKMP Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzey Doğa Derneği yürütücülüğünde, Iğdır, Koç ve Utah üniversiteleri ortaklığı ile halkalama çalışmalarını sürdüren Aras Nehri Kuş Cenneti Araştırma ve Eğitim Merkezi görevlileri, karabaşlı çulha kuşunu ilk kez kaydetti. Türkiye'de ilk kez tespit edilen kuşa Türkiye halkası takıldı. Kuşun takibi bu halka sayesinde yapılabilecek.


8,9 GRAM AĞIRLIĞINDA


Aras Nehri Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde halkalanan kuşun, Dünya Kuş Gözlem Veri Tabanında 1 milyardan fazla kuş kaydı arasında sadece 46 kaydı bulunduğu belirtildi. Türkiye’nin en küçük kuşları arasında yer alan ve yuva yapma yeteneği ile 'yuva ustası' olarak adlandırılan çulha kuşunun yakın akrabası olan karabaşlı çulha kuşu, uzun kuyruğu, siyah kafası ve beyaz boğazıyla dikkat çekiyor. 8,9 gram ağırlığındaki kuşun, Kazakistan ve Orta Asya'da ender olarak görüldüğü belirtildi. Türkiye'de ilk kez görülmesi ve halkalanmasının ülkenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli olduğu kaydedildi.


'TÜRKİYE'DE KUŞ TÜRÜ 495 OLDU'


Halkalama çalışmalarını yürüten Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü uzman biyolog Emrah Çoban, Aras Nehri Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki halkalama istasyonunda 6 Nisan'da çok ender bir tür yakaladıklarını, bunun Türkiye için yeni bir kayıt olduğunu vurgulayarak, "Tür dünyada çok az. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Bu güne kadar Iğdır'da keşfedilmiş 313 kuş türü vardı, buna 1 tane daha ekledik. Türkiye'de görülen kuş türü artık 495 oldu. Bu biyolojik çeşitlilik için çok önemli. Bu çalışmaları koordine eden DKMP'nin Ulusal Halkalama Programı var. Bu program kapsamında her istasyonda bu tür sürpriz gelişmeler olabiliyor. Bu yıl ilk sürprizi Iğdır'dan Türkiye'ye yaydık. Türkiye'de keşfedilen bu kuş türü ile sayı arttı. Bu çalışmalar devam ettikçe eminiz ki Türkiye'deki kuş türü sayısı daha da artacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karabaşlı çulhaTürkiye
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