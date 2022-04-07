Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.344,65
ALTIN
916,05
DOLAR
14,75
STERLİN
19,33
EURO
16,12
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63...

Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Nisan 2022 Perşembe 15:49
Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak

DÜZCE  -  Düzce ve Zonguldak ile Sakarya arasında ulaşımın sağlandığı Karadeniz Sahil Yolu, heyelan sonrası çökme nedeniyle kapatılırken, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Yolun, bayram sonrası onarım çalışmalarının ardından açılacağı belirtildi.

Düzce ile Zonguldak ve Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, Akçakoca Edilli mevkisinde karların erimesiyle meydana gelen heyelan sonrası çöktü. Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen hasar gördü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yolun, Ramazan Bayramı'ndan sonra yapılacak onarım çalışmalarının ardından açılacağı belirtildi.

Öte yandan çökme nedeniyle yolu kullanamayan ve Düzce-Zonguldak ile Sakarya yönüne gidecek sürücüler, Paşalar köyü içinden açılan geçici yola yönlendirildi. Sürücüler, köy yolundan gittiklerini ve çok virajlı olması nedeniyle yavaş ilerlediklerini söyledi.

Paşalar köyü sakinlerinden Ali İlhan, yolun daha önceki yıllarda da çöktüğünü belirterek, "2 yıl önce 50 metre aşağısı tekrar çökmüştü. Yaptılar, tekrar çöktü. Buradan bir su yolu vardı. Onu doldurmadan yolu yaptılar ve tekrar çöktü. Olduğumuz yerin tekrar çökme durumu var. Jeolojik ve drenaj durumuna bakılmadan yol yaptılar. Yolda ufaktan bir çatlaklık vardı fakat geçen gece tamamen çökmüş, diye duyduk sonra jandarma gelip kapattı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Sahil Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayınpederi ile kayınvalidesini vurup, serbest kalan damat için yakalama kararı
Kayınpederi ile kayınvalidesini vurup, serbest kalan damat için yakalama kararı
Menderes'teki orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
Menderes'teki orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
Edirne'de fuel oil havuzu patlayan tesis ÇED'siz çıktı
Edirne'de fuel oil havuzu patlayan tesis ÇED'siz çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans