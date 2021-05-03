Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli sürücülere 1 saatlik zaman tasarrufu sağladı

İSTANBUL - Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tünelini ziyaret etti. Karaismailoğlu, sonrasında da kontrol merkezindeki yetkililerden bilgi aldı. Avrasya Tüneli'nin İstanbul'da trafik sıkışıklığını önemli ölçüde rahatlattığını belirten Karaismailoğlu, "Dört yılda tüneli kullanan araçların yüzde 86'sı İstanbul plakalı olurken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, Kocaeli, Bursa ve İzmir izledi" dedi.





"AVRASYA TÜNELİ ULUSAL VE ULUSLARARASI MEGA PROJELER ARASINDA PEK ÇOK İLKİ BARINDIRIYOR"



Avrasya Tüneli'nin İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Koşuyolu-Kumkapı hattında hizmet veren ve dünyada iki kıtayı birbirine bağlayan ilk "iki katlı karayolu tüneli" olma özelliğini taşıdığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Yaklaşım yollarıyla beraber toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor. Projenin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa edilen iki katlı tünelden ve bağlantı tünellerinden oluşuyor. Geriye kalan 9,2 kilometrelik kısım ise Avrupa ve Asya yakalarındaki bağlantı ve yaklaşım yollarını kapsıyor. Yapımına 2013 yılında başlanan ve 22 Aralık 2016 yılında hizmete açılan proje ulusal ve uluslararası mega projeler arasında pek çok ilki de barındırıyor. Yüzde 95'i Türk, toplam 700 mühendis ve 12 binden fazla kişinin 14 milyon adam/saat çalışmasıyla planlanandan sekiz ay önce tamamlanan projede, insan odaklı iş yaklaşımı sayesine hiç ölümlü kaza yaşanmadı" diye konuştu.





"TÜNELİ KULLANAN ARAÇLARIN YÜZDE 86'SI İSTANBUL PLAKALI ARAÇLAR OLDU"



Karaismailoğlu, "Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin, toplamda 111 milyon saat zaman tasarrufu, 152 bin ton yakıt tasarrufu, 64 bin ton emisyon azalımı, 1,3 milyar araç-km azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lirayı buldu. Avrasya Tüneli, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden gelen sürücülerin de sıkça tercih ettiği bir güzergâh oldu" dedi.





"TÜNEL İÇİNDEKİ OLAYLARA 1 DAKİKA 58 SANİYEDE MÜDAHALE EDİLDİ"



2020 yılında Avrasya Tüneli'nde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 58 saniye içinde müdahale edildiğini ve ortalama 14 dakika 13 saniye içinde trafiğin normal seyrine döndürüldüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, "Tüneldeki acil durumlara müdahale performansı, işletme standartlarının ve dünyadaki benzer projelerin ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti. 2020 yılında 55 saatlik gece kapaması yapılarak tünelin bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Diğer tüm çalışmalar sırasında Avrasya Tüneli kesintisiz hizmet vermeye devam etti" şeklide konuştu.





"AVRASYA TÜNELİ MOBİL UYGULAMASINI 44 BİN KİŞİ İNDİRDİ"



2020 yılında kullanıcılarının hizmetine açılan Avrasya Tüneli mobil uygulamasını indiren sürücülerin sayısının 44 bine ulaştığı kaydeden Karaismailoğlu, "Sürücülerin plaka borcu ödemelerini hızlı takip etmesini ve ihlalli geçiş bildirimi almalarını sağlayan uygulama, ihlalli geçişlerin de önemli oranda azalmasını sağladı. Mobil uygulamada Masterpass ile otomatik ödeme talimatı veren sürücüler HGS ve OGS'lerinde bakiye olmadığı durumlarda dahi geçiş ödemelerini kayıtlı kredi kartlarıyla ödeyebiliyorö dedi.



Karaismailoğlu, "Trafiği rahatlatmak için yenilikçi ve akıllı teknolojilerin öncüsü olan Avrasya Tüneli, geliştirdiği Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi Pacemake ile 2020 yılında Uluslararası İnovasyon ödülüne layık görüldü. 'Servis ve Çözüm' kategorisinde ödüle layık görülen Avrasya Tüneli, böylece 13'üncü uluslararası ödülünü de almış oldu. Uygulama, araçların hızlarının sabitlenmesini de sağlayarak trafik yoğunluğunun azaltılmasına, takip mesafesinin korunarak kaza riskinin düşürülmesini sağlıyor" dedi.



Bakan Karaismailoğlu, brifingin ardından Avrasya Tüneli Müzesini gezdi.