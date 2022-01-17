Karlıova'da ev ve ahırlar, kar altında kaldı

BİNGÖL - Bingöl Karlıova'da yoğun yağış, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede tek katlı evler ile ahırlar, kar altında kaldı. Fırıncı Ahmet Uzun, "1 metre kar ile mücadele ediyoruz. Kar altında odun çıkarıp, kırarak fırını ısıtıyoruz" dedi.



Yoğun kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesi beyaza bürünürken, zorluklarının yanı sıra ortaya güzel görüntüler de çıktı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı ilçede tek katlı evler ile ahırlar, kar altında kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için de Özel İdare ekipleri, çalışma yapıyor. Kış koşulları bölge halkının yanı sıra hayvanları da etkiliyor. İlçede yaşayanlar, sokak hayvanları için kar üzerine yiyecek bırakarak aç kalmamaları sağlıyor.



'BAZI GÜNLER İŞ YERİMİ AÇAMIYORUM'



Her gün iş yerine giderek, kar altında bulunan odunları çıkarmak zorunda kalan ve kış mevsiminin çok zor geçtiğini belirten fırıncı Ahmet Uzun, "1 metre kar ile mücadele ediyoruz. Kar altında odun çıkarıp, kırarak fırını ısıtıyoruz" diye konuştu.



Yoğun kar nedeniyle bazı günler iş yerini açamadığını belirten Harun Gezer ise "Karlıova'da çok zor şartlar altında yaşayan insanlar var. 20 yıldır Karlıova'da esnaflık yapıyorum, bazı günler tipiden dolayı iş yerimi açamıyorum. Araçlarımız, evlerimiz bile kar altında kalıyor" dedi.