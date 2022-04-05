Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.337,13
ALTIN
912,35
DOLAR
14,72
STERLİN
19,34
EURO
16,15
Trabzon Üniversitesi TMY ve Engelli kadrolarına işçi alacak
Trabzon Üniversitesi TMY ve...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 19...
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel alacak
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli...
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

Kars'ta karlar eriyince evleri su bastı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2022 Salı 15:37
Kars'ta karlar eriyince evleri su bastı

KARS - Kars'ta havaların ani ısınmasıyla birlikte karların erimesi sonucu su kanalları taştı. Taşkında, iki mahallede 15 ev ve eklentileri zarar gördü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine seyretmesiyle birlikte eriyen karlar, Aydınlıkevler ve Halitpaşa mahallelerinden geçen su kanallarının taşmasına neden oldu. Çevredeki ev ve eklentilerini su bastı. İhbar üzerine bölgeye Kars Belediyesi, Devlet Su İşleri, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, evlerde mahsur kalan kişileri güvenli bölgeye nakletti. Taşkın nedeniyle 15 ev ve eklentisinin zarar gördüğü tespit edildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Aydınlıkevler Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Tüm imkanların seferber edilip halkın mağduriyetinin giderilmesi talimatını veren Vali Öksüz, mahalleliyle bir araya gelerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

DHA

Son Güncelleme: 05.04.2022 15:38
Anahtar Kelimeler:
KarlarKarsEvleri Su Bastı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaismailoğlu Türkiye'nin 2053 ulaştırma planını açıkladı
Karaismailoğlu Türkiye'nin 2053 ulaştırma planını açıkladı
Halis Serbest’ten ‘Bergen’ filminin yapım şirketine tazminat davası
Halis Serbest’ten ‘Bergen’ filminin yapım şirketine tazminat davası
Karadeniz’de ani kar erimeleri derelerde taşkın riskini artırdı
Karadeniz’de ani kar erimeleri derelerde taşkın riskini artırdı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans