Kayak merkezinde jandarmadan arama kurtarma tatbikatı

DENİZLİ - Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, kayak merkezinde arama kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği, 1'i yaklaşık 15 metre yükseklikteki telesiyejde, diğeri çığ altında mahsur kalan 2 kişi ve kayarken düşüp yaralanan kayakçı kurtarıldı.



İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Ege Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Bozdağ'daki Denizli Kayak Merkezi'nde arama kurtarma tatbikatı yaptı. JAK timlerinin arama kurtarma köpeği Artoz da tatbikatta kullanıldı.



Senaryo gereği ilk olarak çığ altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye getirilen arama kurtarma köpeği Artoz, bakıcısının talimatıyla çığ altında kalan kişinin yerini tespit etti, ardından da JAK timleri, küreklerle kar altındaki kişiyi çıkarıp kurtardı.



Diğer tatbikatta ise senaryo gereği telesiyejde yaşanan arıza sonucu kayakçı yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kaldı. JAK timleri telesiyej direğine tırmanıp, 2 direk arasında kabin içinde mahsur kalan kişiye ulaşıp güvenli şekilde yere indirdi.



Temsili olarak kayak yaparken düşüp yaralanan kişi de kurtarıldı. JAK timleri, dağdaki yaralıyı sedyeye bağlayıp halatlarla indirdi.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar da tatbikat kapsamında kayak merkezinde eğitim gördü. JAK timi, komandolara, bölgede yaşanabilecek çığ felaketine karşı kayıp kişi ya da kişilerin, nasıl ve ne şekilde aranacağını uygulamalı olarak gösterdi.