Kayıp iş insanının acı sonu

İş adamı Hasan Hafızoğlu, geçen pazar günü evinden, Ören Mahallesi Bozalan mevkisinde yürüyüş yapmak için ayrıldı. Hafızoğlu bir süre sonra dönmeyince, ailesi kayıp başvurusunda bulundu. En son telefonla görüştüğü arkadaşına dere yatağına indiğini söyleyen Hafızoğlu için ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarma, AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ile gönüllüler tarafından yapılan aramalarda, drone ve iz takip köpekleri de kullanıldı. Ören Mahallesi'ndeki dere yatağında dün Hafızoğlu'nun cansız bedeni bulundu.





Jandarmanın yaptığı araştırma sonrası Hafızoğlu'nun yüksekten düşerek öldüğü belirlendi. Hafızoğlu'nun Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Hafızoğlu'nun İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.