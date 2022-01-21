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'Kayseri, 20 senede bir 5 büyüklüğünde depremi yaşayacak’

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ocak 2022 Cuma 13:09
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'Kayseri, 20 senede bir 5 büyüklüğünde depremi yaşayacak’

KAYSERİ - Jeofizik Mühendisleri Derneği İl Temsilci Yardımcısı Semih Oybak, 3 gün önce Sarıoğlan'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçılarla ilgili olarak, “Sarıoğlan ve Gemerek ilçeleri ile Kayseri sınırlarındaki Erkilet ve Güneşli bölgesinde 2008'de depremler olmuştu. Gemerek'te geçen sene oldu. 5 büyüklüğünde depremin Kayseri'yi etkileme potansiyeli 20 senede birdir. Kayseri, 20 senede bir 5 büyüklüğünde depremi yaşayacak” dedi.

Sarıoğlan ilçesinde 3 gün önce yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında bugüne kadar 32 artçı deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Yaralanan olmazken, ev ve ahırlarda maddi hasarlar meydana geldi.

İlçede son dönemde yaşanan depremleri değerlendiren Jeofizik Mühendisleri Derneği İl Temsilci Yardımcısı Semih Oybak, “Sarıoğlan depremi, ‘Deliler Fay Zonu’ dediğimiz yerde gelişti. AFAD şiddetini 4.9, Kandilli Rasathanesi 5.1 olarak hesapladı. Bu sarsıntının ardından artçı depremler gelişti. Bu artçı depremlerin içerisinde Erciyes Fay Zonu üzerinde Ağırnas ve Talas bölgesinde 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarıoğlan ve Gemerek ilçeleri ile Kayseri sınırları içerisindeki Erkilet ve Güneşli bölgesinde 2008 yılında depremler olmuştu. Gemerek'te geçen sene oldu. 5 büyüklüğünde depremin Kayseri'yi etkileme potansiyeli 20 senede birdir. Kayseri, 20 senede bir 5 büyüklüğünde depremi yaşayacak" diye konuştu.

'4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER 2-3 YILDA BİR OLUR'

Bölgede zamanla yeni depremlerin olabileceğini kaydeden Oybak, “Depremler 20 sene boyunca 5 büyüklüğüne yaklaşmayabilir ama 4 büyüklüğünde depremler 2-3 yılda bir olur. Güneşli bölgesinde ve Erciyes Fay Zonu üzerinde, 2-3 yıl içinde Talas ve Develi bölgesinde 4 büyüklüğünde deprem olması muhtemel. Sarıoğlan ilçesindeki yapılar biraz daha eski. O bölgede yeni yapılaşma çok yaygın değil ama Kayseri'deki yapı stoğumuz 4 büyüklüğündeki 4 ve 5 şiddetindeki depremler için ideal seviyededir. Yasa ve yönetmelikler hep bu yönde” dedi.

'DEPREMLE YAŞAMAYA ALIŞACAĞIZ'

Oybak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri'miz deprem bölgesi. Üç tarafı faylarla çevrili. Erkilet fayı ve Erciyes fayı gibi. Bu faylar da deprem üretme potansiyeli olan faylardır. Zamanında Develi ilçesinde 5.4 şiddetinde deprem meydana gelmiş. Güneşli bölgesinde 4 veya 5 şiddetinde depremler oluyor. Depremle yaşamaya alışacağız. Deprem bölgesi değil diye çok rahatlamak doğru değil. Sonuçta burada 4, 5 veya 6 büyüklüğünde deprem olacak. Olasılık hesapları var. 6 şiddetindeki deprem için bin yıllık bir tekrarlama periyodu var. Şu an o zaman diliminde değiliz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Jeofizik Mühendisleri DerneğiKayseriDeprem
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